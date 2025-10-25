Dosta im je! Okupili se na glavnom trgu i poručili: "S današnjim cijenama ne može živjeti nitko"

U organizaciji stranke "Hoćemo pravedno" umirovljenici su na prosvjedu na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu iznijeli svoje zahtjeve, među kojima su povećanje mirovine, pravovremena isplata inkluzivnog dodatka, ali i ostavka ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marina Piletića.

Skup na kojem se okupilo oko 150 prosvjednika započeo je minutom šutnje, a organizatori poručuju: "Nastavit ćemo s ovakvim akcijama."

Prosvjed umirovljenika u Zagrebu - 5 Foto: Josip Bandic/Cropix

"Kad pogledate kako sad umirovljenici žive i koja je kupovna moć umirovljenika, Miletić ispada najgori ministar kojeg smo imali do sada. Prema tome, to je razlog da tražimo njegovu ostavku", poručila je Dragica Trumbetaš, organizatorica prosvjeda.

"Ja sam ovdje jer ću i ja biti umirovljenica za 10 godina, možda manje ako me potjeraju, možda duže ako ću imati sreće. Ali ni ja neću imati prihoda", komentirala je prosvjednica Mirela Mikić Muha.

"S tom prosječnom mirovinom i s današnjim cijenama ne može živjeti nitko", dodala je prosvjednica Žana Grmšek.