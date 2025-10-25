Posebna pravila za građane u jednom dijelu Hrvatske: Deseci obitelji morat će privremeno napustiti svoj dom

Avionska bomba iz Drugog svjetskog rata koja je pronađena na gradilištu u ulici Vallelunga prilikom iskopa temelja obiteljske kuće bit će u nedjelju izmještena i neutralizirana, zbog čega će se evakuirati sedamdesetak obitelji.

Zbog uklanjanja bombe u zoni radijusa od 250 metara najavljena je evakuacija stanovništva od osam do devet sati ujutro, a sama akcija trebala bi trajati od pola sata do sat vremena.

Bomba je pronađena dok je radnik strojem premještao kamenje tijekom iskopnih radova na temeljima obiteljske kuće, nakon čega su radovi na gradilištu obustavljeni do daljnjega.

U operaciju uklanjanja bit će uključene različite službe - protueksplozijska zaštita, civilna zaštita, vatrogasci i hitna medicinska pomoć. Za stanovnike koji nemaju kamo otići organizirano je privremeno smještanje u Dom sportova Mate Parlov.

Crvena zona - Pula Foto: PU istarska

CRVENA ZONA obuhvaća radijus od 250 metara od mjesta na kojemu se nalazi eksplozivno sredstvo, te će biti provedena evakuacija građana područja u Puli, naselje Veli Vrh: dijelovi Ulice Vallelunga, Ulica Braće Leonardelli, Ulica Samagher, te jugozapadni ogranci sa Sponzine ulice.

U širem pojasu od 1600 metara neće biti evakuacije, no radi predostrožnosti tamošnji stanovnici morat će za vrijeme akcije ostati u zatvorenom prostoru i izbjegavati približavanje staklenim površinama.

U toj zoni neće biti opće evakuacije, ali vrijede stroge mjere ponašanja. Osim toga, bit će zabranjen sav promet, a policija će dežurati uz rub zone i sprječavati prolaz vozila.

Žuta zona - Pula Foto: PU istarska

ŽUTA ZONA obuhvaća zonu do 1600 metara od eksplozivnog sredstva te na području iste na otvorenom prostoru ne bi se smjeli nalaziti građani, osiguranje, hitne i tehničke službe, već samo u zaklonu ili u svojim domovima, dalje od prozora ili drugih staklenih površina. U žutoj zoni su Partizanski put, Vodnjanska cesta (do naselja Kapeleri), Fažanska cesta i Paduljski put do Šuride, zatim Ulica Prekomorskih brigade do Bauhausa, dio Punte i Riva do Lučke kapetanije. Također je i zahvaćena Katarina (Monumenti).

Riječ je o britanskoj bombi opće namjene teškoj 223 kilograma, od čega je oko 69 kilograma TNT-a. Duga je oko metar, širine 33 centimetra, a namijenjena je razaranju objekata i vojnih ciljeva. U slučaju eksplozije procjenjuje se da ubojno djelovanje doseže oko 80 metara, pa bi mogao nastati krater dubine oko 1,5 metra i širine oko 3,4 metra.

Nakon uklanjanja upaljača bomba će biti prevezena u Ližnjan do jame u kojoj će biti uništena. Na uklanjanju bombe bit će angažirano šest službenika protueksplozijske zaštite, a građani će o početku i završetku akcije biti obaviješteni sirenom.

Stanovnici Pule će u nedjelju dobiti SMS poruku putem Sustava za rano uzbunjivanje i upravljanje krizama o početku akcije te po završetku akcije, a ujedno će se prije početka akcije oglasiti sirena za javno uzbunjivanje te će se sirenom oglasiti i kraj akcije, što će biti znak da građani mogu nastaviti sa svojim redovnim aktivnostima.

SATNICA