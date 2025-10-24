Piletić komentirao rast minimalca pa odgovorio bivšem ministru: "Nije bitno što se kaže nego tko kaže"

Minimalac u Hrvatskoj od Nove Godine raste za 80 eura. Umjesto 970 eura bruto iznosit će 1050 eura.

Može li se uopće dostojanstveno živjeti od najniže plaće i što Vlada planira učiniti kako bi pomogla građanima, u Dnevniku Nove TV govorio je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić.

Inflacija je u posljednje dvije godine pojela plaće. Na pitanje može li se danas uopće živjeti od minimalca jer i ovo najavljeno povećanje na 1050 bruto nije neka sreća, Piletić je odgovorio:

"Imamo politiku kontinuiranog povećanja minimalne plaće, a Vlada je u svojih devet godina pokazala da je minimalac rastao 135 posto. Kada oduzmete kumulativnu stopu inflacije u tom razdoblju - vidimo da je realan rast plaće preko 72 posto. Prema tome, želimo da i u preostale dvije i pol godine mandata dođemo do mandata od 1250 eura bruto. To smo najavili poslodavcima, to znaju i sindikati, to je u programu Vlade. Do povećanja minimalca dolazi zato što gospodarstvo raste", rekao je Piletić i dodao da raste i prosječna plaća.

Bivši ministar financija Boris Lalovac jučer je u Dnevniku Nove TV rekao da to nije dovoljno povećanje. Lalovac je izjavio da su cijene hrane porasle i do 80 posto, dok minimalna plaća nije rasla u tom omjeru.

Na pitanje što planiraju učiniti kako bi zaštitili radnike koji najmanje zarađuju, Piletić je odgovorio: "Ja bih rekao - nije bitno što se kaže nego tko kaže. Poštujem kolegu Lalovca, ali on mora znati da u mandatu SDP-ove vlade minimalac je rastao za 10 posto. Prema tome, ako govorimo što je koja Vlada učinila - rezultati tri uzastopne parlamentarne pobjede Vam dovoljno govore", rekao je pa dodao da nije minimalna plaća jedino što Vlada čini. Spomenuo je zaštićenu cijenu energenata i smanjivanje poreza na dohodak na donju granicu.

Na pitanje kada uđe u trgovinu i pogleda cijene, čini li mu se da netko ne govori istinu, ministar je odgovorio: "Ne, mi vam govorimo da u posljednjih nekoliko godina inflatorni pristisci su zaista vidljivi u svakom kućanstvu. Vlada je svih ovih godina omogućila da to krizno razbolje pređemo s najmanje posljedica po svako kućanstvo. Upravo je ova Vlada svaki put intervenirala i omogućila prevladavanje inflatornih pritisaka...", nastavio je Piletić.

HUP apelira da realni sektor više ne može pratiti ni viši minimalac ni ovoliki rast plaća u javnom sektoru. Traže i skidanje poreza na najviše plaće.

"Iz mjeseca u mjesec, primjetan je rast prosječne plaće. Do toga dolazi na temelju snage gospodarstva. Podsjetit ću cjelokupnu javnost da minimalac u neto iznosu od 1. siječnja 2026. je veći nego je bila prosječna plaća u početku mandata ove Vlade. Plaće rastu zato što raste gospodarstvo", naveo je.

Što ćete ako obrazovni sindikati koji su danas odbili Vladinu ponudu, ali i svi koji su nezadovoljni iznosima koje zarađuju, krenu u prosvjede?

"Ne vjerujem da krenuti u prosvjede. Mi smo trenutno u procesu pregovaranja. Naravno da svaki sindikat i javno komunicirati ono što za pregovaračkim stolom nudimo. Postupak je takav da Vlada kreće s jedne pozicije, oni s druge...Traženje rasta osnovice od 11 posto nije realno u godini u kojoj očekujemo stopu inflacije od 2,8 posto. U onim godinama kada je inflacija bila 10 posto - ti isti sindikati su tražili povećanje osnovice za 10 posto", zaključio je Piletić.