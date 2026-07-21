Imate li i vi toliko? Objavljeno koliko iznosi prosječna hrvatska plaća

Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za svibanj ove godine iznosila je 1552 eura, što je nominalno više za sedam posto u odnosu na godinu ranije, a realno, odnosno kad se uzme u obzir inflacija, za 1,7 posto, podaci su Državnog zavoda za statistiku (DZS) objavljeni u utorak.

U odnosu na plaću za travanj ove godine, svibanjska prosječna neto plaća nominalno je ostala na istoj razini, dok je realno bila viša za 0,3 posto.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za svibanj isplaćena je u zračnom prijevozu, u iznosu od 2364 eura, a najniža u proizvodnji odjeće, u iznosu od 992 eura.

Prema izvješću DZS-a, medijalna neto plaća za svibanj iznosila je 1324 eura, što znači da je polovina zaposlenih imala manje, a polovina više od toga iznosa. U odnosu na travanj ove godine, medijalna plaća u svibnju je bila viša za 0,4 posto, a u odnosu na svibanj lani za 7,1 posto.

Medijalna bruto plaća, pak, bila je 1821 euro, što je u odnosu na mjesec ranije više za 0,6 posto, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine za osam posto.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za svibanj ove godine iznosila je 2178 eura, što je u odnosu na travanj nominalno niže za 0,1 posto, a realno više za 0,2 posto.

Na godišnjoj je razini prosječna bruto plaća bila nominalno viša za 7,9 posto, a realno za 2,6 posto.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća za svibanj također je bila u zračnom prijevozu, u iznosu od 3461 euro, a najniža u proizvodnji odjeće, 1320 eura.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za svibanj ove godine iznosila je 9,06 eura, što je u odnosu na travanj više za četiri posto, a u odnosu na svibanj prošle godine za 11,7 posto, pokazuju podaci DZS-a.