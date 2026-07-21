VIDEO Tuča poharala hrvatski turistički biser: "Padale su ledene gromade!"

Grmljavinsko nevrijeme s tučom poharalo je danas nakon 9 sati Rovinj i okolicu.

"Ledene gromade su padale. Javljaju nam kako ima i lakše ozlijeđenih. Ne sjećamo se baš ovako krupne tuče u Istri", javlja IstraMet.

Javili su se i brojni stanovnici Rovinja i Rovinjskog Sela sa svojim fotografijama iz kojih se vidi kako je tuča bila otprilike veličine golf-loptice. Neki kažu da ne pamte da je ikad padao led takve veličine.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je narančasto upozorenje za područje Istre zbog opasnosti od grmljavinskih nevremena.

Javili su nam se čitatelji i s područja Žminja, koje je također zahvatilo jako nevrijeme s tučom.

"Ujutro i prijepodne mogući su lokalno izraženiji pljuskovi, a od sredine dana nevere!" upozorio je DHMZ.

Cijela obala je pod narančastim upozorenjem zbog jakog vjetra, koji može biti i olujan.

Nevrijeme je pogodilo i dio Dalmacije. Više o tome čitajte OVDJE.