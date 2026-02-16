Zbog megaprojekta farmi pilića građani se digli na noge: "Bojimo se spaljene zemlje i potpunog uništenja prirode"

Burno je danas bilo i u Sisku. Razlog: megaprojekt farmi pilića težak više od pola milijarde eura, koji u Sisačko-moslavačkoj županiji planiraju graditi ukrajinski investitori, a kojem se dio lokalnog stanovništva protivi.

Za subotu je najavljen veliki prosvjed u Zagrebu, sutra se u Saboru održava okrugli stol, a danas su se na javnoj tribini sučelili zagovornici i protivnici projekta. Pred početak, kao i godinama prije, burno.

"Bojimo se spaljene zemlje i potpunog uništenja prirode u okolici ove farme", rekao je Damir Rossini iz inicijative "Sunjani ne žele biti smuljani".

Željko Rožić iz inicijative "Sisčani ne žele biti Smetlišćani" poručio je da se radi "ne o ekološkoj bombi nego ekološkoj megabombi", a Luka Oman (Prijatelji životinja) istaknuo je da taj kraj "neće imati budućnosti ako se ovo ostvari".

Farma pilića - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Cilj je - "da Vlada donese odluku i da se ovo zaustavi", istaknula je Luca Gašpar Šaku, županijska vijećnica, "Petrinja u srcu".

Iz resornog ministarstva kažu: razumijemo strahove i sve se provjerava, no nismo zadnja adresa koja odlučuje

"Riječ je o mogućih 18 projekata, no za 10 od njih nije uopće započet postupak procjene utjecaja na okoliš. Mi ćemo na sva ta pitanja shvaćajući važnost, odgovarati", rekla je Marija Vučković, ministrica zaštite okoliša (HDZ).

Farma pilića - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Najveći grad u županiji, na čijem je čelu novoizabrani HDZ-ov gradonačelnik tvrdi: tvornica u Sisku za više od 80 milijuna pilića nije u skladu s dokumentacijom

"U odredbama tekstualnog dijela prostornog plana stoji da je zabranjena gradnja u koridoru matičnog kolosjeka tako da je to nemoguće realizirati", rekao je Domagoj Orlić, gradonačelnik Siska (HDZ).

Pitanje sigurnosti

Ukrajinski investitori u međuvremenu su odustali od planiranig bioplinskog postrojenja. I dalje tvrde: projekt težak više od pola milijarde eura je po propisima.

Farma pilića - 4 Foto: DNEVNIK.hr

"Govorimo o početnoj proizvodnji od 100.000 tona piletina godišnje. Govorimo o kapacitetu 150.000 tona piletine godišnje. Radnika je predviđeno u krajnjem dijelu 3000", ispričala je investitorica Suzana Audić Vuletić, direktorica društva Renaissance Capital.

Osim zaštićene prirode, farme bi bile u blizini skladišta plina što otvara pitanje sigurnosti, upozorava predsjednica saborskog odbora za poljoprivredu, inače i sama iz tih krajeva.

"Ocjenu kumulativnog utjecaja na okoliš, poljoprivredu i sigurnosnu infrastrukturu jer je planiran i kod podzemnog skladišta plina u koli", rekla je Marijana Petir, predsjednica saborskog Odbora za poljoprivredu.

Pitanja je mnogo, a osim prebacivanja odgovornosti, nitko ne nudi - konkretne odgovore. Za utorak je planiran i okrugli stol u Saboru, a subotu i prosvjed u Zagrebu. A glavno pitanje je ostalo neodgovoreno: hoće li megatvornice uopće biti?