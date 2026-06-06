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Zagreb u znaku dvije velike povorke: "Ljut sam što se normaliziralo nasilje i mržnja"

Piše DNEVNIK.hr, Damijan Jevtović, Barbara Štrbac, Vanja Margetić, 06. lipnja 2026. @ 17:20 komentari
Zagreb Pride i Antunovski hod
Zagreb Pride i Antunovski hod Foto: DNEVNIK.hr
Na Prideu su još jednom istaknuli borbu za prava i dostojanstvo, koja traje već 25 godina. Atmosfera je bila odlična i na Antunovskom hodu, koji je okupio tisuće.
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