Zagreb u znaku dvije velike povorke: "Ljut sam što se normaliziralo nasilje i mržnja"

Zagreb su u subotu okupirale dvije manifestacije - jubilarni 25. Zagreb Pride, pod sloganom "Korak po korak, iskorak!" te Antunovski hod mladih, čiji je ovogodišnji slogan "Ako imaš Boga, imaš sve".

Povorka ponosa LGBTIQ zajednice okupila se na zagrebačkom Zrinjevcu odakle se preko Trga bana Jelačića uputila na Trg dr. Franje Tuđmana. Ove godine uz borbu protiv diskriminacije, organizatori su istaknuli protivljenje militarizaciji društva, uvođenju vojnog roka te svim oblicima nasilja i isključivosti.

Povorka ponosa u Zagrebu Foto: DNEVNIK.hr

"Moja današnja poruka je da sam zapravo ljut. Ljut sam zato što se normaliziralo nasilje, mržnja i zapravo obični primitivizam. Već po ne znam koji put slušamo da smo prijetnja obitelji, djeci i društvu, ali želim da upravo tu ljutnju iskoristimo za to da stvorimo još jaču zajednicu", poručio je Leonardo iz Zagreba.

"Mislim da je recept poslušati malo poruke s ove povorke i vratiti se onim iskonskim ljudskim vrijednostima, a to je dobrota poštenje i ljubav", dodao je.

Tisuće mladih vjernika su Antunovski hod započeli u Dubravi, te će preko Trga bana Jelačića doći do bazilike sv. Antuna na Svetom Duhu.

Antunovski hod Foto: DNEVNIK.hr

"Motivirala nas je molitva. Donijeli smo svoje brige, svoje zakletve, donijeli svoju rodbinu, svoje drage da ih jednostavno svetom Antunu prikažemo i vjerujemo u to da je zajedništvo lijepo i dragi Bog nas čuva", rekla je Irena iz Njemačke.

Kako je to izgledalo uživo, pogledajte u prilogu.