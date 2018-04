Na događaje po kojima će biti upamćen tjedan iza nas podsjetila je Ivana Pezo Moskaljov.

Križni put Riječanina Saše Pavlića ganuo je Hrvatsku. Revoltiran činjenicom da se troši na borbene avione, dok za liječenje teško bolesne djece nema novca, krenuo je pješice put Zagreba šireći jednostavnu, ali istinitu poruku. Na leđima je ponio svoj, ali i križ cijele države.

S druge strane stanovnici Slavonskog Broda ogorčeni su činjenicom da im u 21. stoljeću nije dostupna pitka voda. Naime, voda u vodoopskrbnom sustavu Slavonskog Broda i šest okolnih općina nije za piće. Odgovorne osobe nema, no Gđgradske vlasti prst upiru u one kojima je cjevovod pukao, tvrtku Crodux, ali i Tomislava Ćorića. Odgovor bi trebala dati policijska istraga, a do tada Brođani kojima bi trebali stići manji računi, krivca i dalje čekaju kraj cisterni s vodom.

