Saša Pavlić nekoliko je dana od Rijeke pješačio do Zagreba i tijekom velikog dijela puta nosio je križ.

"Pozivam premijera Republike Hrvatske g. Andreja Plenkovića, ministra zdravstva g. Kujundžića i predstavnike udruga oboljelih da iskoriste današnji trenutak i nađu rješenje za problem neodgovarajućeg sustava liječenja djece danas u Hrvatskoj, a da ih građani podrškom čekaju vani", napisao je u četvrtak ujutro na svom Twitteru, nakon ulaska u Zagreb.

Velika podrška i brojni pomagači

Posljednjih dana cijela je Hrvatska pratila put Riječanina Saše Pavlića koji je s velikim križem na leđima pješačio do Zagreba. Ovaj otac dvoje djece tijekom svog puta imao je mnoge pomagače i dobio je podršku velikog broja ljudi.

Saša se na križni put odlučio kako bi Vladi poslao poruku da je novac za kupnju vojnih aviona mogla potrošiti na skupe lijekove za bolesnu djecu. ''Inspiracija je krenula s čitanjem dnevnih novina. U jednom članku je pisalo da nema novaca za djecu, a u drugom da se kupuju avioni za tri milijarde kuna. Odlučio sam krenuti na put, pa što bude, bude. Hodam od sela do sela, od table do table. Roditelji koji su mi dali potporu motivirali su me da krenem dalje. Ja ih ne bi volio razočarati", kazao je Pavlić prije nekoliko dana.

Tijekom pješačenja uganuo je gležanj, pa mu je pomoć priskočio poznati aktivist Marin Miočić Stošić koji je umjesto njega povremeno nosio križ. Ubrzo je u pomoć pristiglo još nekoliko ljudi. Kad su stigli u Jastrebarsko, u pomoć je došao i fizioterapeut kako bi mu olakšao bolove.

"Na početku puta rekao sam da sam s križem do Zagreba ne mogu doći. Danas sam jedva nosio sebe, ali došli su dečki iz Rijeke i Novog Vinodolskog. Uputili smo poziv da nam pomognu jer je i Marin koji mi otprije pomaže na izmaku snaga. Ja kasnim, jer sam imao intervenciju fizioterapeuta, jer nisam mogao više hodati. To je divan čovjek koji je ostavio posao kako bi mi došao pomoći. Vidi se Zagreb, cilj je tu. Stalno nas netko zove. Ovo je prvi put nakon dugo godina da je Hrvatska oko nečega ujedinjena i presretan sam zbog toga. Ne očekujemo da nam političari pomažu nositi križ, već želimo da našu poruku pretvore u zakone, tako da nijedno dijete više ne čuje da za njega nema novaca", rekao je Pavlić i dodaje kako mu na putu pomažu mnogobrojni građani.

U srijedu je na svom Twitteru objavio da će na cilj – Trg svetog Marka, stići u četvrtak u 11 sati. "Ne znam hoće li nas u Zagrebu itko primiti. Križ nosimo u ime roditelja", poručio je.

Kako će proći Sašin današnji dolazak u Zagreb na Markov trg moći ćete pratiti uživo na našem portalu.