Veliki požar u staroj jezgri grada zahvatio cijeli blok kuća: "Konzervatori su na terenu, šteta je velika"

Malo prije 13 sati buknuo je požar u zgradi u samom centru Trogira. Brzo se proširio i zahvatio jednu stambenu jedinicu u cijelom bloku, ali brzom reakcijom četrdesetak vatrogasaca spriječeno je daljnje širenje.

Požar je ugašen i trenutačno se sanira vatrom zahvaćeno područje. Građane mole da zaobilaze dio na kojem su postavljene policijske trake.

Marin Buble Foto: Vijesti u 17

"Trenutačno kolege nastoje sanirati krovište, doći do svih onih žarišta, dakle svako malo radimo jedan nadzor zraka s dronom, vidimo gdje su žarišta i nastojimo ih sa što manje vode locirati jer ima već dosta štete od vode nastale gašenjem što se tiče objekta", rekao je Marin Buble, zapovjednik DVD-a Trogir.

Ante Bilić Foto: Vijesti u 17

"Nema nikakvih ljudskih žrtava, što je najvažnije, brzom intervencijom vatrogasaca i javne vatrogasne Trogira, Okruga i svih okolnih područja evo sad je već požar pod kontrolom, vidjet ćemo nakon toga što se točno desilo, kako je do toga došlo, sigurno da je šteta velika, u samoj gradskoj jezgri bili su već konzervatori na terenu, tako da će slijediti sanacija područja", poručio je Ante Bilić, gradonačelnik Trogira.