Noćna ofenziva
VIDEO Rusi izveli snažan napad: Najmanje sedam mrtvih, objavljena snimka udara
Piše Hina,
20. prosinca 2025. @ 07:58
U ruskom napadu u blizini Odese ubijeno je sedmero ljudi.
U ruskom raketnom napadu kasno u petak na lučku infrastrukturu oko ukrajinske crnomorske luke Odese ubijeno je sedmero ljudi, a 15 ozlijeđeno, rekli su ukrajinski dužnosnici.
Provjerite zalihe
Povlači se popularno voće: Oprez, mogli biste se otrovati!
Učestali napadi
Muškovci pod opsadom, teroriziraju ih već mjesecima: "U dva sata poslije ponoći ustala sam i čujem da se nešto..."
Novi detalji
Dnevnik Nove TV doznaje: Nove optužbe na račun posrnulog državnog inspektora
"Kasno navečer, Rusija je napala lučku infrastrukturu u regiji Odse balističkim projektilima", napisao je zamjenik premijera Oleksij Kuleba na Telegramu.
Kuleba i regionalni guverner Odese Oleh Kiper rekli su da je sedmero ljudi ubijeno, a 15 ozlijeđeno, prema preliminarnim izvješćima.
Izvor upoznat sa situacijom rekao je da je napad bio na Pivdeni, jednu od tri luke u tom području.
Odesa je česta meta ruskih napada otkako je Moskva napala Ukrajinu u veljači 2022.
Intenzitet napada povećao se posljednjih dana, što često rezultira dugotrajnim i raširenim nestancima struje.