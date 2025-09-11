Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
povjerenstvo za sukob interesa

Butković dobio paprenu kaznu zbog poruka otkrivenih kod Josipe Pleslić: Kažnjen i Milanović

Piše Hina, 11. rujna 2025. @ 14:18 komentari
Oleg Butković
Oleg Butković Foto: Marin Franov/Cropix
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kaznilo je potpredsjednika ministra prometa Olega Butkovića, predsjednika Zorana Milanovića i ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek.
Najčitanije
  1. Marko Bošnjak 6
    pokazao i prijetnje

    FOTO Gnjusni komentari Marka Bošnjaka na ubojstvo američkog desničara: Izazvao lavinu reakcija, neki ga žele prijaviti policiji
  2. Charlie Kirk
    proročanska poruka

    Supruga ubijenog Charlieja Kirka nekoliko sati prije atentata objavila poruku na društvenim mrežama: Evo što je napisala
  3. Hitna pomoć BiH, ilustracija
    UŽAS U BIH

    Dječak od 11 mjeseci preminuo na putu do bolnice, otac ga sam morao voziti: "Rekli su nam: 'Dat' ćemo čepić'"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Povjerenstvo kaznilo Butkovića s 3000, Milanovića i Obuljen Koržinek s 530 eura
povjerenstvo za sukob interesa
Butković dobio paprenu kaznu zbog poruka otkrivenih kod Josipe Pleslić: Kažnjen i Milanović
USKOK objavio detalje za što su uhićeni u aferi s Hrvatskim šumama
Zločinačko udruženje
USKOK objavio detalje uhićenja i istrage u Hrvatskim šumama
Andrej Plenković o aktualnim temama
Ublažavanje mjera
Plenković objavio: "Idemo u fazno otpuštanje..."
Ovo je Kirkova zadnja objava na X-u prije nego što je brutalno ubijen
Divlje čudovište
Ovo je Kirkova zadnja objava na X-u prije nego što je brutalno ubijen
Nova zgrada u Novalji: Tvoj kutak mira i udobnosti, korak do mora i grada
Pokrovitelj VALIDUS NEKRETNINE d.o.o.
Nova zgrada u Novalji: Tvoj kutak mira i udobnosti, korak do mora i grada
Čovjek proglašen mrtvim i odvezen u mrtvačnicu; obitelj se došla oprostiti pa doživjela šok
Rijedak slučaj
Čovjek proglašen mrtvim i odvezen u mrtvačnicu: Obitelj se došla oprostiti pa doživjela šok za šokom
FOTO Marko Bošnjak komentirao ubojstvo američkog desničara: Izazvao lavinu reakcija, neki ga žele prijaviti policiji
pokazao i prijetnje
FOTO Gnjusni komentari Marka Bošnjaka na ubojstvo američkog desničara: Izazvao lavinu reakcija, neki ga žele prijaviti policiji
Supruga ubijenog Charlieja Kirka par sati prije atentata objavila poruku na društvenim mrežama: Evo što je napisala
proročanska poruka
Supruga ubijenog Charlieja Kirka nekoliko sati prije atentata objavila poruku na društvenim mrežama: Evo što je napisala
Otac morao voziti bebu u bolnicu jer nije bilo sanitetskog vozila, dječaić preminuo na putu
UŽAS U BIH
Dječak od 11 mjeseci preminuo na putu do bolnice, otac ga sam morao voziti: "Rekli su nam: 'Dat' ćemo čepić'"
Policija zbog krijumčarenja migranata uhitila dvojicu državljana Srbije
KAZNENO SU PRIJAVLJENI
FOTO Policija nadomak Zagreba zaustavila kamion: Uhitili dvojicu Srba zbog onoga što su prevozili
Povači se jedna vrsta šećera zbog neoznačenog alergenta
DIRH upozorava
Provjerite police: Povlači se jedna vrsta šećera, može izazvati opasnu reakciju
Brod Nerezine dijelom potonuo, nema onečišćenja mora
dijelom potonuo
FOTO Drama u Dalmaciji! Turistički brod nagnuo se i počeo tonuti, vatrogasci skakali u more
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Otac morao voziti bebu u bolnicu jer nije bilo sanitetskog vozila, dječaić preminuo na putu
UŽAS U BIH
Dječak od 11 mjeseci preminuo na putu do bolnice, otac ga sam morao voziti: "Rekli su nam: 'Dat' ćemo čepić'"
FOTO Marko Bošnjak komentirao ubojstvo američkog desničara: Izazvao lavinu reakcija, neki ga žele prijaviti policiji
pokazao i prijetnje
FOTO Gnjusni komentari Marka Bošnjaka na ubojstvo američkog desničara: Izazvao lavinu reakcija, neki ga žele prijaviti policiji
Supruga ubijenog Charlieja Kirka par sati prije atentata objavila poruku na društvenim mrežama: Evo što je napisala
proročanska poruka
Supruga ubijenog Charlieja Kirka nekoliko sati prije atentata objavila poruku na društvenim mrežama: Evo što je napisala
show
Darku Laziću kamatari u Beču prekinuli nastup
jeziv trenutak
Veselje u Beču naglo stalo: Kamatari prekinuli nastup folk-pjevača i izvukli ga van?
Tereza Kesovija bila je na komemoraciji za Gabi Novak
neraskidiva veza
Jedva je hodala, ali Tereza Kesovija smogla je snage oprostiti se od prijateljice Gabi Novak
Djevojčica koja je pjesmom rasplakala svijet: Donosimo priču o glazbenoj senzaciji Emmi Kok
boluje od rijetke bolesti
Djevojčica koja je pjesmom rasplakala svijet: Donosimo priču o glazbenoj senzaciji Emmi Kok
zdravlje
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
Ima ga gotovo polovica odraslih
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
6 stvari koje bi žene starije od 50 trebale raditi svaki dan prije 9 sati ujutro
Nutricionisti preporučuju
6 stvari koje bi žene starije od 50 trebale raditi svaki dan prije 9 sati ujutro
Iznenađujući znakovi da možda imate rak pluća
Signal da posjetite liječnika
Iznenađujući znakovi da možda imate rak pluća
zabava
"Bosanski Spider-Man": Snimka radova nasmijala regiju, jesu li i vaše instalacije takve?
Jao…
"Bosanski Spider-Man": Snimka radova nasmijala regiju, jesu li i vaše instalacije takve?
"Klasično balkaniranje": Majstori potezom nasmijali cijelu regiju, kako im je ovo uspjelo?
Jao…
"Klasično balkaniranje": Majstori potezom nasmijali cijelu regiju, kako im je ovo uspjelo?
Fotografija iz Zagreba postala viralna! Pogledajte dječju igru
Dosjetljivo
Fotografija iz Zagreba postala viralna! Pogledajte dječju igru
tech
Znanstvenici otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Mogu li te promjene nestati?
Otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
"Međuzvjezdani posjetitelj" još je čudniji nego što su znanstvenici mislili
3I/ATLAS
"Međuzvjezdani posjetitelj" još je čudniji nego što su znanstvenici mislili
Novi uređaji iz Telemacha: Još napredniji i pametniji, a dostupni svima
Telefon i tablet
Novi uređaji iz Telemacha: Još napredniji i pametniji, a dostupni svima
sport
Lukas Podolski popljuvao bivšeg Vatrenog
auu!
Lukas Podolski popljuvao bivšeg vatrenog: "Nikad ne bih takvog čovjeka u klubu"
Hajduk saznao potencijalnog protivnika u osmini finala Kupa
Napunit će blagajnu
Velika fešta u najavi: Hajduk saznao potencijalnog protivnika u Kupu
Kakav skandal! Snimao je engleske nogometaše u svlačionici i sve objavio
procurila snimka
VIDEO Kakav skandal! Snimao je engleske nogometaše u svlačionici i sve objavio
tv
Leyla: Je li zaista očekivala ovakvu vijest?
LEYLA
Leyla: Je li zaista očekivala ovakvu vijest?
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
DALEKI GRAD
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
Leyla: Ne skidaju osmijeh s lica - uživaju u svakom trenutku
LEYLA
Leyla: Ne skidaju osmijeh s lica - uživaju u svakom trenutku
putovanja
Indijanska banana u Hrvatskoj
Ljekovito blago
U lišću ovoga voća nalazi se tvar koja ubija stanice raka, raste i u Hrvatskoj, a kilogram plodova košta oko 10 eura
S razlogom: Spud Bud ili kako je Zagreb poludio za punjenim krumpirima
Viralni hajp
Zagreb je poludio za ovim jelom: Otvoren restoran koji poslužuje samo punjeni krumpir
Uz autocestu Zagreb-Rijeka: Čudesna podzemna palača koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim
Lokvarka
Uz autocestu Zagreb - Rijeka: Čudesna podzemna palača koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim
novac
"Crvena zastava" kreće u pohod na Europu: 15 novih električnih i hibridnih modela do 2028.
Biste li ih vozili?
"Crvena zastava" kreće u pohod na Europu: 15 novih električnih i hibridnih modela do 2028.
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Koja europska zemlja ima najtočnije vlakove?
Jesmo li na dnu?
Koja europska zemlja ima najtočnije vlakove?
lifestyle
Vanja Modrić u bijelim tenisicama i bikirnici na Maksimiru 2025.
Za nju postoji lista čekanja
Vanja Modrić nosila je bijele tenisice na maksimirskom travnjaku, ali najviše pažnje privukla je njezina torba
Naše čitateljice odabrale najljepše tradicionalno hrvatsko žensko ime
JESTE IZNENAĐENI?
Više od 5700 čitateljica odabralo je najljepše tradicionalno hrvatsko žensko ime
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
Ima ga gotovo polovica odraslih
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
sve
Darku Laziću kamatari u Beču prekinuli nastup
jeziv trenutak
Veselje u Beču naglo stalo: Kamatari prekinuli nastup folk-pjevača i izvukli ga van?
Tereza Kesovija bila je na komemoraciji za Gabi Novak
neraskidiva veza
Jedva je hodala, ali Tereza Kesovija smogla je snage oprostiti se od prijateljice Gabi Novak
"Bosanski Spider-Man": Snimka radova nasmijala regiju, jesu li i vaše instalacije takve?
Jao…
"Bosanski Spider-Man": Snimka radova nasmijala regiju, jesu li i vaše instalacije takve?
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene