Butković dobio paprenu kaznu zbog poruka otkrivenih kod Josipe Pleslić: Kažnjen i Milanović

Povjerenstvo za sukob interesa kaznilo je potpredsjednika Vlade i ministra prometa Olega Butkovića s 3000 eura zbog posredovanja u zapošljavanju, a s 530 eura predsjednika Zorana Milanovića i ministricu kulture i medija Nina Obuljen Koržinek zbog propusta u ispunjavaju imovinskih kartica.

Povjerenstvo je postupak protiv Butkovića pokrenulo na temelju službene dužnosti, na osnovi objave u medijima o prepisci putem Viber poruka s nekadašnjom državnom tajnicom Josipom Pleslić (prije Rimac), a vezano za zapošljavanje mladog inženjera Ante Grgurića u Institutu IGH.

Butković nije osporio prepisku

U konkretnom slučaju vremenski slijed od odlučne je važnosti jer slanje poruka sadržaja "riješio sam ga, počinje raditi od 1. 10." koincidiraju sa zapošljavanjem Grgurića u Institutu IGH i vidi se uloga u zapošljavanju, pojasnila je na sjednici u četvrtak vršiteljica dužnosti predsjednika Povjerenstva Ines Pavlačić.

Dodala je kako Butković nije decidirano osporio prepisku s Rimac.

Pozvala se i na sudsku praksu Visokog upravnog suda da izražavanje interesa slanjem poruke za zapošljavanje određene osobe implicira povezanost s tom osobom.

"U istupima je ministar rekao da se poruka ne sjeća, ali je isto tako rekao da nisu fabricirane, odnosno nisu izričito osporene”, rekla je Pavlačić.

Novčana kazna Butkoviću od 3000 eura donijeta je zbog zloupotrebe posebnih prava obveznika koja proizlaze ili su potrebna za obavljanje dužnosti, a uzimajući u obzir otegotne okolnost, što dugi niz godina obavlja razne visoke dužnost i što je već imao povrede pored Povjerenstvom, te olakotnu okolnost što od 2019. nisu prijavljene nove povrede o Zakon o sprečavanju sukoba interesa.

Povjerenstvo je uvidom u dokumentaciju i podatke utvrdilo da je Grgurić zaposlen u Institutu IGH od 1. listopada 2019. na radnom mjestu mlađeg suradnika za nadzor na temelju oglasa na internetskim stranicama, a koji je bio otvoren cijelu godinu i odnosio se na sva područja rada tvrtke.

Utvrdilo je i postojanje poslovnog odnosa između Instituta IGH i Hrvatskih cesta, gdje Butković u Skupštine zastupa Vladu, kao i da je Butković imao kontakte s tadašnjim predsjednikom Uprave Instituta IGH Oliverom Kumrićem.

Milanović pogrešno naveo primitke supruge

U predmetu protiv Butkovića zbog odlaska na novogodišnji koncert u Beču, Povjerenstvo je utvrdilo da nisu stvorene pretpostavke za pokretanje postupka jer je išao kao privatna osoba i trošak karte sam platio.

Povjerenstvo je također utvrdilo da je predsjednik Milanović u imovinskoj kartici koju je podnio u veljači 2024., u dijelu koji se odnosi na druge primitke bračnog druga, naveo pogrešne iznose.

U tom dijelu Milanović je naznačio primitak od 1292 eura prosječno na mjesečnoj razini od Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da je riječ o ukupno neto 19.624 eura, što mjesečno iznosi 1635 eura, odnosno ostvareni prihod je veći za više od 10 posto od iznosa naznačenog u kartici.

Osim toga, propustio je navesti i drugi dohodak supruge u 2023., od Zavoda za javno zdravstvo u ukupnom neto iznosu od 796 eura.

Nakon obavijesti o neskladu u kartici predsjednik RH ispravio je imovinsku karticu.

Novčana sankcija Milanoviću od 530 eura izrečena je jer se radi o obvezniku koji dugi niz godina obnaša visoke javne dužnosti, pri čemu je otegotna okolnost što je već bio sankcioniran 2017., a olakotna jer je ispravio karticu i ne radi se o neskladu velikih razloga, obrazložila je Pavlačić.

Obuljen Koržinek pogrešno navela kvadraturu stana, izostavila parking i dva spremišta

Ministrica Obuljen Koržinek također je dobila najnižu novčanu kaznu od 530 eura jer je u njezinoj imovinskoj kartici podnesenoj 2023. godine utvrđen nerazmjer u odnosu na podatke u zemljišnim knjigama.

Obuljen Koržinek pogrešno je navela kvadraturu stana na Prisavlju (zbog zatvaranja lođe) te nije posebno prijavila vlasništvo obveznica vrijednosti od 2500 eura, već je to zbirno navela pod kategoriju štednja.

Osim toga smetnula je prijaviti parking i dva spremišta uz suprugov stan na Trešnjevki te još jedan u Vodnikovoj, koji je njezin suprug dobio u nasljedstvo od majke, a u kojem živi zaštićeni stanar i u većinskom je vlasništvu države.

Obuljen Koržinek imovinsku karticu je ispravila, olakotna okolnost je što dosad nije imala povrede, no kako je riječ o više povreda, izrečena joj je sankcija, kazala je Pavlačić.