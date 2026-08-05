Žestoki odgovori hrvatskih političara na huškačku retoriku iz Beograda: "Neka oni kmeče"

Svatko je gledao u svom smjeru, ali razmirice su bile u drugom planu. Spojili su ih - oni koji to zaslužuju, pa je između predsjednika i premijera sjedio hrvatski branitelj.

"Onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i siju sjeme mržnje, poručujem - pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije", rekao je Robert Puje, predsjednik Udruge veterana 7. gardijske brigade "Pume".

Politički vrh u Kninu Foto: Dnevnik Nove TV

"Onima koji su preživjeli i onima koji nisu, još jednom duboko ljudsko hvala", kazao je Zoran Milanović, predsjednik RH.

"Oluja je bila briljantna vojna pobjeda, legitimna oslobodilačka operacija i kruna borbe Hrvatske za slobodu", izjavio je Andrej Plenković, predsjednik Vlade RH.

"Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu i u našem susjedstvu, ali i u Hrvatskoj", poručio je Gordan Jandroković, predsjednik Hrvatskog sabora.

Dok su rafali parali nebo - vladajući su isticali spremnost hrvatske vojske...

"Hrvatska se s nikim ne natječe u naoružanju, ne prijetimo nikome, ali se ne bojimo nikoga. Na svaku prijetnju znat ćemo odgovoriti, Hrvatska više nikad neće biti nespremna ni nezaštićena", rekao je Plenković.

Andrej Plenković, predsjednik Vlade RH Foto: Dnevnik Nove TV

Predsjednik je dobar dio svog govora iskoristio za kritiku izdvajanja za naoružanje, ali i dijela saveznika.

"Kad se Srbija naoružava i od strane nekih naših formalnih saveznika, moramo se pitati: je li to poštena igra? Koliko nas to košta i koliko će nas još to koštati?", zapitao se Milanović.

Zoran Milanović, predsjednik RH Foto: Dnevnik Nove TV

Prvi put od sukoba zbog mimohoda u Parizu - na istom mjestu sa sukobljenim stranama bio je i šef Glavnog stožera Oružanih snaga.

"Ova 31. obljetnica VRO Oluja obilježena je, kao što ste imali priliku vidjeti, kako to zaslužuju hrvatski branitelji koji su stvarali državu, ali isto tako i vojsku", izjavio je Tihomir Kundid, načelnik GS OSRH.

"Ja i general Kundid sreli smo se na misi, pozdravili smo se i nastavljamo raditi iza godišnjih odmora što smo radili", kazao je Ivan Anušić, ministar obrane RH.

Razmirice onih koji vode državu ostale su po strani - no nitko se nije libio kritizirati poruke koje ovih dana dolaze iz Srbije.

Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik RH Foto: Dnevnik Nove TV

"Briga nas za njih, neka oni kmeče...", rekao je Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik RH.

"Žalosno je da nacija u Srbiji budućnost gradi na mitovima i porazima", izjavio je Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik SDP-a.

Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik SDP-a Foto: Dnevnik Nove TV

"Branili smo svoje, obranili smo svoje, oslobodili smo svoje zahvaljujući svojim braniteljima! Oni mogu naricati nad tim", poručio je Nikola Grmoja, predsjednik Mosta.

"Jasno znamo locirati, detektirati i smjestiti te tendencije", kazao je Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta.

Ivan Penava, zastupnik Hrvatskog sabora (DP) Foto: Dnevnik Nove TV

"Njima poručujem da se mane ćorava posla, da ostanu iza Drine!", rekao je Ante Šušnjar, ministar gospodarstva.

I poručuju - Hrvatska je samostalna, neovisna i suverena država - i takva će i ostati!