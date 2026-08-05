Plenković: "Ne prijetimo nikome, ali ne bojimo se nikoga"

Premijer Andrej Plenković poručio je u srijedu kako nas operacija Oluja podsjeća da nijedna prepreka nije nepremostiva kada vjerujemo u Hrvatsku i kada smo okupljeni oko zajedničkog cilja, zahvalio je hrvatskim braniteljima i najavio zakonske izmjene koje će obuhvatiti 200 tisuća branitelja.

Podsjećajući na snažno zajedništvo koje je pratilo Oluju, naglasio je kako ćemo na tom zajedništvu nastaviti graditi zemlju u kojoj će naša djeca ostajati, zasnivati obitelji, stvarati i uspijevati.

"Hrvatsku koja poznaje svoju povijest, vjeruje u vlastite sposobnosti i s optimizmom gleda prema budućnosti“, rekao je premijer na središnjoj proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice VRO Oluja.

Zahvalio je hrvatskim braniteljima za doprinos u Oluji i u obrani domovine u Domovinskom ratu.

"Prije 31 godinu nad Kninom ste podigli hrvatsku zastavu i ostvarili san naraštaja koji su vjerovali u slobodnu Hrvatsku, danas pod tom istom zastavom odajemo priznanje veličini vašega povijesnog podviga“, rekao im je.

Naglasio je i kako za hrvatski narod nema većega dara ni svetijeg nasljeđa od slobode koju su branitelji izborili.

Uvodi se dodatak uz braniteljsku mirovinu, rastu najniže mirovine

Naveo je i kako Vlada svoju zahvalnost ne iskazuje samo riječima, nego i konkretnom brigom za dostojanstvo hrvatskih branitelja, te za jesen najavio zakonske izmjene u korist hrvatskih branitelja.

Vlada će, rekao je, Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu, čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske.

Pravo na taj dodatak imat će svi umirovljeni hrvatski branitelji, neovisno o tome jesu li mirovinu ostvarili prema općem, braniteljskom ili drugom posebnom propisu.

Prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine, rekao je Plenković.

Najavio je kako će Vlada, nakon što je 2017. i 2022. ukinula dva ranija smanjenja, ukinuti posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba, uvedeno 2002. godine.

"Tim ćemo izmjenama obuhvatiti oko 200 tisuća hrvatskih branitelja i za njih godišnje izdvojiti dodatnih 100 milijuna eura“, naveo je premijer.

Oluja je bila veličanstvena pobjeda

Govoreći o značenju Oluje, istaknuo je kako je to bila veličanstvena pobjeda koja je promijenila tijek hrvatske povijesti, a potom omogućila mir u Bosni i Hercegovini i reintregraciju hrvatskog Podunavlja.

Oluja je, kazao je, legitimna oslobodilačka operacija u kojoj su hrvatski branitelji, vojnici i policajci, pod vodstvom predsjednika Franje Tuđmana, oslobodili velik dio okupiranog teritorija i omogućili povratak prognanika njihovim domovima.

''Oluja je spasila Bihać od prijeteće humanitarne katastrofe, promijenila odnos snaga u Bosni i Hercegovini i otvorila put miru i Daytonskom sporazumu", podsjetio je premijer.

Naglasio je i kako je nakon Oluje obavljena i uspješna, mirna reintegracija hrvatskog Podunavlja, čime je Hrvatska dovršila proces svoje teritorijalne cjelovitost i vraćanje privremeno okupiranih područja u ustavno-pravni poredak zemlje.

Osim hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata, pijetet zaslužuju i civilne žrtve, dodao je Plenković.

''Njihova žrtva obvezuje nas da čuvamo istinu, tražimo nestale, utvrđujemo individualnu odgovornost za svaki zločin i gradimo mir utemeljen na pravdi i poštovanju'', rekao je.

U zadnjih deset godina, ističe premijer, identificirane su 343 nestale i smrtno stradale osobe, no Hrvatska još uvijek traga za 1725 osoba.

Ne prijetimo nikome, ali ne bojimo se nikoga

Premijer je istaknuo i da nas današnji svijet ponovno upozorava da se mir i sigurnost ne mogu uzimati zdravo za gotovo. Dodao je kako ruska agresija na Ukrajinu, ratovi na Bliskom istoku, energetski poremećaji, klimatske nepogode i kibernetičke prijetnje mijenjaju način na koji države štite svoje građane.

„Hrvatska se ni s kim ne natječe u naoružanju. Ne prijetimo nikome, ali ne bojimo se nikoga. Na svaku prijetnju znat ćemo odgovoriti“, poručio je premijer.

Naglasio je kako Hrvatska više nikada neće biti nespremna ni nezaštićena.

"Želimo li mir, moramo biti sposobni obraniti ga“, kazao je i naglasio kako zato snažno ulažemo u Hrvatsku vojsku, od naoružanja do jačanja kibernetičke sigurnosti.

Pritom napominje da ulaganju u obranu nije priprema za rat, već ulaganju u sigurnost koje se nastavlja gradnjom tvornice streljiva, čime se jača sigurnost opskrbe i obrambena autonomija.