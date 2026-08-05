FOTO Evo kako je izgledao susret Milanovića i Plenkovića u Kninu

Proslava je počela u 6:30 budnicom ulicama grada i misom u 7:30 u crkvi Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta. Nakon toga je uslijedilo odavanje počasti i polaganje vijenaca kod Spomenika hrvatske pobjede Oluja 95 na Trgu dr. Ante Starčevića.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković bili su odvojeni jednim sjedećim mjestom - između njih bio je Robert Puja, predsjednik Udruge veterana 7. Gardijske brigade Pume. Fotografi nisu zabilježili niti jednu interakciju.
Milanović i Plenković na proslavi u Kninu - 6Foto:
Niksa Stipanicev/Cropix
Milanović i Plenković na proslavi u Kninu - 2Foto:
Niksa Stipanicev/Cropix
Čini se kako su se jedva i pogledali.
Milanović i Plenković na proslavi u Kninu - 5Foto:
Niksa Stipanicev/Cropix