FOTO Evo kako je izgledao susret Milanovića i Plenkovića u Kninu

Cijeli državni vrh stigao je u Knin na obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja.

Proslava je počela u 6:30 budnicom ulicama grada i misom u 7:30 u crkvi Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta. Nakon toga je uslijedilo odavanje počasti i polaganje vijenaca kod Spomenika hrvatske pobjede Oluja 95 na Trgu dr. Ante Starčevića.

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković bili su odvojeni jednim sjedećim mjestom - između njih bio je Robert Puja, predsjednik Udruge veterana 7. Gardijske brigade Pume. Fotografi nisu zabilježili niti jednu interakciju.

Milanović i Plenković na proslavi u Kninu - 6 Foto: Niksa Stipanicev/Cropix

Milanović i Plenković na proslavi u Kninu - 2 Foto: Niksa Stipanicev/Cropix

Čini se kako su se jedva i pogledali.

Milanović i Plenković na proslavi u Kninu - 5 Foto: Niksa Stipanicev/Cropix

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Središnja svečanost održava se na stadionu NK-a Dinara – završit će prikazom sposobnosti pripadnika Hrvatske vojske i policije te letačkim programom.