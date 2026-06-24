Detalji kaosa u Zagrebu: Pijani vozač kamiona pokidao tramvajske vodove i pobjegao, teško ozlijeđena pješakinja

Vozač kamiona koji je bio pod utjecajem alkohola izazvao je u utorak nesreću u Zagrebu nakon što je ignorirao prometne znakove i udario u električni vod tramvaja na Savskoj cesti.

Zagrebačka policija objavila je da je 49-godišnjak vozio s 0,84 promila alkohola u krvi. Kamionom koprivničkih registracija na raskrižju Koturaške i Savske ceste oko 10:30 prošao je pokraj znakova koji zabranjuju promet vozilima višima od 3,6 metara te nalažu obvezno skretanje udesno. On je preko pune crte pokušao skrenuti na Savsku cestu.

Tramvaji stoje u Savskoj zbog potrganih vodova - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Tramvaji stoje u Savskoj zbog potrganih vodova - 7 Foto: DNEVNIK.hr

Kamionom je zakačio tramvajsku električnu mrežu, a ovjesna žica pala je na 52-godišnju pješakinju te osobni automobil koji je stajao na semaforu, u traci namijenjenoj za javni gradski prijevoz i taksije, a vozio ga je 43-godišnjak .

Pješakinja je u nesreći teško ozlijeđena te je prevezena u KBC Sestre milosrdnice.

Vozač kamiona nije stao niti pružio pomoć ozlijeđenoj ženi, već je napustio mjesto nesreće. Policija ga je ubrzo pronašla, uhitila i privela na kriminalističko istraživanje.

Zbog nesreće je tramvajski promet obustavljen u oba smjera od 10:35, dok je promet za sva vozila na dijelu Savske ceste između Tratinske ulice i Ulice grada Vukovara bio zatvoren od 13:15 do 19:30.