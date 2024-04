VIDEO, FOTO Dio samog središta Zagreba dobit će novo lice: Objavili kako će izgledati

Grad Zagreb predstavio je rezultate natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja rekonstrukcije starog dijela Vlaške ulice.

Predstavili su ih zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba Luka Korlaet i predsjednica ocjenjivačkog suda Ivana Tutek. Cilj je natječaja planiranje novog prometnog rješenja kojim će Vlaška ulica od Branjugove/Palmotićeve do Draškovićeve postati pješačka zona bez parkiranja vozila te s ograničenim prometovanjem motornih vozila.

"Ovo je projekt koji je odabran autorice Ivane Stančić i grafiti umjetnika Cheza. Na dan otvorenja 5. lipnja 2022. godine otvorena je Stara Vlaška kao pješačka zona", rekao je Korlaet, a Tutek je dodala:

Pročitajte i ovo Nova tehnologija Na ulicama uskoro novi niskopodni tramvaji: "Jedan košta kao manji dječji vrtić"

"Pristigla su 23 rada. Kriteriji su bili usklađenost s programom natječaja, prostorni koncept u odnosu na prostorni i širi obuhvat, funkcionalne oblikovne i prostorne kvalitete. Bitna nam je bila i suvremenost i ekonomičnost rješenja. Smatramo da je rješenje studija Atmosfera najbolje zadovoljilo sve postavljene uvjete."

Projekt obnove - Stara Vlaška - 2 Foto: Grad Zagreb

U novom dizajnu neće biti žardinijera.

“Bilo je nekih prigovora oko žardinijera da su neprimjerene, no upravo su one blokirale ulaz automobilima, a osim toga su napravljene s vrlo malim budžetom. Radi se o betonu koji je izgrađen od recikliranog materijala od obnove, no nama ta nesavršenost nije smetala jer se radilo o privremenom rješenju”, rekao je Koarlet.