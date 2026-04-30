Podignuta optužnica protiv australskog državljanina: Raznio crkvu pod posebnom zaštitom 1992. godine

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu pogidlo je optužnicu protiv muškarca (1951.) koji je u Benkovcu eksplozivom srušio crkvu Rođenja Blažene Djevice Marije iz 1864.

Državljanina Australije tereti se da je u kolovozu 1992. u Benkovcu, za vrijeme oružane agresije tzv. JNA i paravojnih snaga SR Jugoslavije te srpskih paravojnih postrojbi na Republiku Hrvatsku, kao pripadnik paravojne postrojbe pobunjenih Srba u tzv. "Specijalnoj jedinici milicije", postupio protivno odredbama međunarodnog ratnog i humanitarnog prava, objavio je DORH.

Tog je dana, postavio i aktivirao eksplozivnu napravu, uslijed čega je katolička crkva Rođenja Blažene Djevice Marije u potpunosti srušena. Crkva, izgrađena 1864., predstavljala je kulturno i duhovno naslijeđe hrvatskog naroda te je bila registrirana kao sakralni spomenik kulture B kategorije i time pod posebnom zaštitom međunarodnog prava.

Procjenjuje se da je time prouzročena materijalna šteta u iznosu od oko 225.570 eura. Optužnica je podignuta pred Županijskim sudom u Splitu.