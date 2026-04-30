Sunčan i topliji produženi vikend: Nakon jutarnjeg mraza stižu temperature i do 22 stupnja

Četvrtak je u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu započeo uz pretežno vedro nebo. U Dalmaciji je, pak, bilo pretežno oblačno, često uz kišu, a diljem obale bilo je vjetrovito. Sljedećih se dana više ne očekuju oborine. Sa sjevera i dalje jača greben anticiklone, a frontalni sustav koji je donio kišu u Dalmaciju premješta se dalje prema jugu i istoku. Sljedeći će dani biti stabilniji i sve topliji, iako će jutra još ostati svježa.
Najhladnije nas jutro očekuje u petak. S obzirom na niske temperature, diljem unutrašnjosti na snazi je upozorenje na mraz. Neće ga biti posvuda, a najveća je mogućnost u Gorskom kotaru i Lici. Nebo će biti vedro, tek ponegdje uz malu naoblaku.
Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren, sjevernih smjerova, a na Jadranu i dalje bura. S obzirom na to da diljem obale može imati olujne udare, na snazi je žuta razina upozorenja.
Temperatura na kopnu između -1 i 4, na moru od 7 do 12, dok će u Istri i unutrašnjosti Dalmacije većinom biti od 3 do 7.
U središnjoj Hrvatskoj danju pretežno sunčano. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura oko 18 stupnjeva.
Na istoku sredinom dana prolazno može biti umjerene naoblake, zatim većinom sunčano. Uz slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova temperatura između 16 i 19.
U Gorskom kotaru pretežno sunčano, u Lici povremeno umjerena naoblaka. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a u najtoplijem dijelu dana mjerit će se od 11 do 15 stupnjeva.
Na sjevernom Jadranu vedro i relativno vjetrovito. Sredinom dana bura će prolazno oslabjeti, a u Istri će okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura oko 20.
U Dalmaciji također pretežno vedro i vjetrovito. I ovdje će bura prolazno oslabjeti, prema otvorenom moru okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura između 18 i 22.
Mnogi će Praznik rada provesti na otvorenom, treba imati na umu da će uz vedro nebo sunce već biti dosta jako, osobito sredinom dana i na mnogim će mjestima i UV indeks biti visok.
Na kopnu sljedeći dani sunčani, u subotu sredinom dana može prolazno biti više oblaka. Jutra postupno malo toplija, ali u subotu još uvijek ponegdje može biti slabog mraza pri tlu. Od nedjelje dani osjetno topliji.
Na moru pretežno vedro, u ponedjeljak na sjeveru porast naoblake. Jutrima će puhati burin, danju do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a u ponedjeljak slabo do umjereno jugo. Temperatura zraka i ovdje u porastu.
Dakle, petak još uvijek vjetrovit, ali produženi vikend nam donosi sunčano i sve toplije vrijeme. Jutra na kopnu i dalje svježa tako da se preporuča slojevita odjeća, a ako planirate boraviti na otvorenom sredinom dana, nemojte zaboraviti na zaštitu od sunca.