Objavljen točan datum: Doznajte kad počinje prijava za stanove, evo tko će imati prednost

Ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Branko Bačić rekao je u četvrtak da će sljedećeg tjedna biti objavljen javni poziv za najmoprimce koji će konkurirati za stanove privatnih vlasnika ustupljenih na upravljanje Agenciji za promet i posredovanje nekretninama.

''Idući tjedan, u srijedu 15. travnja, Agencija za promet i posredovanje nekretninama objavit će javni poziv za potencijalne najmoprimce kako bi im mogla dodijeliti jednu od nekretnina koje su prijavljene prije dva mjeseca'', rekao je Bačić u Hrvatskom saboru predstavljajući Konačni prijedlog zakona o priuštivom stanovanju.

APN je u prosincu prošle godine objavio javni poziv za vlasnike stanova, praznih najmanje dvije godine, da ih ustupe u program dugoročnog najma, a zauzvrat će dobiti naknadu koja odgovara medijalnoj cijeni najma stambene nekretnine. Nakon isteka javnog poziva prijavljeno je 958 stanova.

''Netko je rekao da je to malo, međutim jedna Poljska, koja je 13 puta veća od Hrvatske po broju stanovnika, kroz ovaj vid najma u godinu dana podigla je na tržište oko 350 stambenih jedinica'', kazao je Bačić.

Vlada je do sada već poduzela niz mjera kako bi građanima olakšala pristup stambenom prostoru, naglasio je resorni ministar. Tako je, primjerice, Zakonom o upravljanju i održavanju zgrada otežano kratkoročno iznajmljivanje.

''Zakonom o državno poticajnoj stanogradnji pokrenuli smo program potpore za kupnju prve stambene nekretnine. Zaprimili smo u devet mjeseci 5,5 tisuća zahtjeva, a isplaćeno je 27 milijuna eura našim mladim sugrađanima koji kupuju svoju prvu nekretninu'', kazao je.

Predloženi zakon uvodi novi alat poticanja stanogradnje u okviru neprofitnih stambenih zadruga i mogućnost obnove višestambenih zgrada u kojima su mikro stambene jedinice, naveo je ministar. Dva takva primjera postoje u Rijeci i Splitu.

''U Rijeci sam obišao takav neboder, mi ćemo ga prilagoditi zakonskim okvirima. Postojeće stambene jedinice tamo su čak i manje od 18 kvadrata, koliko smo mi predvidjeli za mikrojedinice. To su stambene jedinice namijenjene mladim ljudima i studentima, na rok od četiri do šest godina, dok ne steknu uvjete za kupnju ili iznajmljivanje većeg stambenog prostora'', rekao je.

Bačić napominje da će najamnina u takvim stanovima biti niža od medijalne najamnine u toj jedinici lokalne samouprave. Županije, gradove i općine pozvao je da su uključe u ovaj zakon.

''Država će putem APN-a osigurati sredstva za one koji žele, putem svoje javne ustanove, ući u projekt priuštivog stanovanja. Slažem se da neke općine ili gradovi nisu financijski kapacitirani, ali smo u zato u zakon uveli mogućnost da županije mogu za njih preuzeti obvezu osnivanja javne ustanove i izradu lokalnog programa priuštivog stanovanja'', rekao je Bačić.

Živković (Možemo): Špekulanti će i dalje dominirati tržištem

Marin Živković (Klub Možemo!) smatra da se postojeći sustav ne mijenja, a špekulanti će i dalje dominirati tržištem. "Njih se ne dira, uskoro će doći i novi špekulanti iz OECD-a", rekao je.

Smatra da si ljudi koji žive od svoga rada i dalje neće moći priuštiti normalno stanovanje. "Umjesto da stvarate državu po mjeri ljudi koji žive od svoga rada, vi i dalje stvarate državu rentijera i špekulanata", poručio je.

I Anka Mrak Taritaš (Klub Centra, Nezavisne platforme Sjever i GLAS-a) uvjerena je da ćemo i dalje imati "repove" nekih bivših načelnika koji su zemljište koje nije namijenjeno za gradnju pretvarali u zemljište za priuštivo stanovanje.

Dragana Jeckov (Klub SDSS-a) ocijenila je da su ciljevi predloženog zakona preambiciozni jer bi se do 2030. godine trebalo sagraditi 8000 stanova, a do sada smo bili na oko 350 stanova godišnje.

I Dalibor Paus (Klub IDS-a, PGS-a, Unija Kvarnera, ISU-PIP) također ne smatra realnom izgradnju 8000 stanova u manje od četiri godine.

"Ako se realizira da ćemo mi u četiri godine izgraditi 8000 stanova, to će biti jednako onom čudu kada je Isus s dvije ribe i pet kruhova nahranio 5000 ljudi", kazao je.

Mostarac (SDP): Zakon nema pravednu fiskalnu politiku

Matej Mostarac (Klub SDP-a) smatra da predloženi zakon nudi neke pomake, ali i nudi nesiguran financijski okvir bez stvarnog jamstva dugotrajnosti. Smatra i da predloženi zakon nema pravednu fiskalnu politiku, nema progresivnog oporezivanja dugotrajno praznih nekretnina, nema središnjeg registra nekretninskih transakcija te nema ozbiljne kontrole porijekla kapitala.

Miro Bulj (Klub Mosta i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića) upozorio je da će se predloženim zakonom natjerati mlade ljude da idu živjeti u velike sredine, što nam ne smije biti cilj. Stoga se ljudima na selu treba osigurati stanovanje bez prevelike dokumentacije kako bi ostali u Lici, Slavoniji, Gorskom kotaru i slično.

Drugačije viđenje imaju vladajući, Predrag Štromar (Klub HNS-a i nezavisnih zastupnika) i Krešimir Ačkar (Klub HDZ-a). Ačkar je istaknuo da se ovim zakonom stanovanje izravno povezuje s demografskim politikama i regionalnim razvojem.

"Priuštivo stanovanje preduvjet je za ostanak mladih u Hrvatskoj, ali i ravnomjernog razvoja svih dijelova zemlje", naglasio je.

Štromar ocjenjuje da zakon može biti početak ozbiljne stambene politike koji će osigurati da stanovanje u Hrvatskoj ne bude privilegirana kategorija, već pravo i dostupnost svima.