Ruši se 150 objekata kod Varaždinskog jezera, ali ih je i do 1000: "Tko je gradio bez dozvole, neka se ruši"

Cijeli tjedan uz Varaždinsko jezero rade bageri i radnici na uklanjanju bespravno izgrađenih objekata. Uz Dravu se desetljećima gradilo ilegalno, većinom u zaštićenom području prirode, a manjim dijelom i na privatnom zemljištu.

Reakcija nadležnih, kako se ističe, izostajala je godinama, sve do medijskih upozorenja. Do sada je srušen dio od oko 150 objekata.

"150 se sada ruši a ima ih i puno više, ima onih koji su pravili vile imaju bazene i to...", rekao je Anto Perić.

Procjene pokazuju da je stvarni broj ilegalnih građevina znatno veći.

"Gruba procjena je da je to premašilo brojku od 500 pa čak i 600 objekata. Negdje oko 250 takvih je predanih zahtjeva, a ovo što je izvan postupka to možemo samo nagađati", rekao je Tibor Vegh iz pravnog odjela za prostorno uređenje Međimurske županije.

Unatoč rušenjima, dio vlasnika i dalje se nada legalizaciji. Njih 68 organiziralo se i u udrugu koju predvodi Antun Rašić, a tvrde da su godinama uredno plaćali porez.

"Mi smo u privatnom posjedu u općini Kuršanec u rekreativnoj zoni. 32 godine nakon što sam kuću izgradio dobio sam rješenje o obustavi postupka gradnje. Sad čekamo odgovor Ministarstva graditeljstva. Ministarstvo financija je bilo priznalo porez", rekao je Rašić.

S druge strane, dio građana smatra da je situacija jasna i da se zakon mora provoditi bez iznimke.

"Tko je gradio bez dozvole neka se ruši", poručio je Amer.

Trenutačno se ruši tek dio od više od 150 ilegalnih građevina, dok procjene govore da ih je na ovom području između 700 i 1000.

