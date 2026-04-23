Ruši se 150 objekata kod Varaždinskog jezera, ali ih je i do 1000: "Tko je gradio bez dozvole, neka se ruši"
Piše DNEVNIK.hr,
23. travnja 2026. @ 22:42
komentari
Počelo je rušenje dijela 150 ilegalnih objekata izgrađenih kod Varaždinskog jezera. Najveći dio njih građen je desetljecćma, pred očima institucija, na državnoj zemlji, vodnom dobru i zaštićenom dijelu prirode, a mali dio na privatnim parcelama. Uz Dravu su gradili poznati i bogati, razne udruge. Kuću je tamo kupio i Zlatko Dalić. Sve je prvi otkrio Poziv Nove TV koji je pokrenuo stvar.
Podijelite
Cijeli tjedan uz Varaždinsko jezero rade bageri i radnici na uklanjanju bespravno izgrađenih objekata. Uz Dravu se desetljećima gradilo ilegalno, većinom u zaštićenom području prirode, a manjim dijelom i na privatnom zemljištu.
"150 se sada ruši a ima ih i puno više, ima onih koji su pravili vile imaju bazene i to...", rekao je Anto Perić.
Procjene pokazuju da je stvarni broj ilegalnih građevina znatno veći.
"Gruba procjena je da je to premašilo brojku od 500 pa čak i 600 objekata. Negdje oko 250 takvih je predanih zahtjeva, a ovo što je izvan postupka to možemo samo nagađati", rekao je Tibor Vegh iz pravnog odjela za prostorno uređenje Međimurske županije.
"Mi smo u privatnom posjedu u općini Kuršanec u rekreativnoj zoni. 32 godine nakon što sam kuću izgradio dobio sam rješenje o obustavi postupka gradnje. Sad čekamo odgovor Ministarstva graditeljstva. Ministarstvo financija je bilo priznalo porez", rekao je Rašić.
S druge strane, dio građana smatra da je situacija jasna i da se zakon mora provoditi bez iznimke.
"Tko je gradio bez dozvole neka se ruši", poručio je Amer.
Trenutačno se ruši tek dio od više od 150 ilegalnih građevina, dok procjene govore da ih je na ovom području između 700 i 1000.
