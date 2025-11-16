Čovjeku koji je upozorio na carstvo ilegalne gradnje zapaljen čamac! "Obzirom da nas je nadobudni gospodin prijavio i doveo Novu TV..."

U srcu zaštićenog područja niknulo je gotovo pa savršeno ilegalno naselje kućica. Fekalije samo prividno odlaze u spetičke jame - u stvarnosti završavaju i zagađuju Dravu. I nije u pitanju nekolicina kućica - ima ih nekoliko stotina. Izgrađene na državnoj zemlji, a svi sve znaju desetljećima.

Vlasnici bez srama dolaze i odlaze - a Drava se sve više pretvara u kulisu za jeftino ostvarenje njihovih skupih snova.

Ekipi rubrike Poziv javio se čovjek koji više nije mogao podnositi da se idilična priroda u kojoj je odrastao pretvara u beton zbog tuđih Ambicija i punjenja novčanika.

"Pozdrav iz Međimurja. Zovemo Vas zbog ilegalne gradnje na hidroelektrani Čakovec. Svakim danom niče sve više novih objekata. Nadležni ništa ne poduzimaju. Dođite i uvjerite se sami", rekao je.

Drava - rijeka s najraznolikijom ribljom faunom na svojem putu prema Varaždinu otkriva pravo carstvo ilegalne gradnje. Kućice s idiličnim pogledom na Dravu i varaždinsko jezero postale su pravi hit na internetskim oglasima.

Dok su neki svoje bespravno sagrađene vikendice već utržili - drugi na sve načine nastoje prodati ono što je ilegalno sagrađeno. Čak iako nije na njihovoj zemlji.

Četristotinjak kućica postavljeno je na česticama 2380/1 i 15357/1 - obje čestice vode se kao javno vodno dobro u općoj uporabi RH. Navedenim česticama upravlja Hrvatska elektroprivreda.

"Svaka ta kućica više-manje ima toalet i tuš kabine, sve uređeno. To su sve propusne septičke jame koje zagađuju okolinu. Zagađuju jezero iz kojeg mi lovimo ribu. Idu fekalije unutra, deterdženti, nema nikakvog reda. Mi ribiči samo gledamo, svi šute, nitko se neće nikome zamjeriti. Očito je da se u našoj državi to tako može", rekao je Ivan Trupković.

Prodavateljima, udruzi Labud, ovakav način ne smeta. Institucije su svega svjesne, ali tvrde - nemoćni su. Problem koji stoji u ladici već više od trideset godina, tako ostaje čekati i dalje, a nove betonske vikendice niču iz dana u dan, dok se ne popuni svaki kvadrat.

Posjet Nove TV uzburkao vode

Evo kako zvuči plan udruge Labud - punog imena udruga Ljubitelja prirode i očuvanja okoliša. Ironično, jer u zaštićenom području koje bi čuvali - zagovaraju legalizaciju ilegalno sagrađenih objekata.



Nakon posjeta ekipe rubrike Poziv, raspisali su se na svojim društvenim mrežama.

"Pošto nas je jedan nadobudni gospodin prijavio i doveo Novu TV na Dravu i gdje je s čamcem vozio snimatelje koji su snimili naše objekte, posljedice su loše za nas jer je opet na terenu građevinska inspekcija i na pojedinim objektima su opet upozorenja o obustavi daljnje gradnje. Molim sve one koji imaju namjeru da grade ili da vrše bilo kakve preinake na objektima da se malo primire dok ne vidimo daljnji tok događaja", napisali su na Facebooku.

U drugoj objavi stoji: "Obzirom da se na Dravi događaju nemile scene, navodno gori čamac od cinkaroša, molim Vas da me ne zovete jer me do ponedjeljka nema".

"Cinkarošu" zapaljen čamac

Nakon svega, zapaljen je Trupkovićev čamac, o čemu je razgovarao s reporterkom Dnevnika Nove TV Teom Johman Nitraj.

Iz policije su potvrdili da traže počinitelje koji su spalili čamac pod okriljem noći.

"Bojim se za svoje najmilije. Nije ugodno vidjeti što se dogodilo s čamcem. Ako sam ja cinkaroš, što su onda oni koji su sve ovo napravili kroz 30 godina. Potpuno su devastirali Dravu. Strašno je što se radi. Institucije ne rade svoj posao", rekao je Trupković.

Zamolio je USKOK i Državno odvjetništvo da se uključe u slučaj jer je ovo "prevršilo svaku mjeru". "Tražim da se ovaj problem što prije riješi", nadodao je.

Postoji li rješenje?

Reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić je o carstvu ilegalne gradnje razgovarao s Igorom Kreitmeyerom, ravnateljem Uprave za zaštitu prirode.

Na činjenicu da eko udruga pokušava legalizirati ilegalno sagrađene objekte na zaštićenom području, Kreitmeyer odgovara da se to prema zakonu ne može napraviti.

"Drugi, možda bitniji razlog zašto se to ne može napraviti je zato što se to nalazi u koritu rijeke, između dva nasipa, gdje onda Hrvatske vode ne mogu osigurati sigurnost ljudima. Što bi se dogodilo da dođe do vodnog vala i netko strada?", rekao je.

Kako kaže, ovaj slučaj je u nadležnosti Međimurske županije koja je evidentirala potencijalne ilegalne objekte koje je prijavila Inspektoratu, a koji je započeo s postupanjem. Evidentirano je više od 400 takvih objekata.

"Obzirom da se ovdje radi o vodnom dobru koje je u vlasništvu države, čudilo bi me da DORH i Inspektorat o ovome već ne komuniciraju. Ministarstvo već radi na tome da se kazne za ovakva djela zaoštre, a i mi radimo na tome da se kroz iduću godinu pojačaju mjere i nadležnost čuvara prirode", nadodao je Kreitmeyer.

Iako je ovakvih slučajeva, gdje se čini da graditelji prolaze ispod radara, sve više, Kreitmeyer naglašava da za 2024. godinu imaju evidentirano 149 takvih slučajeva. "Jačanjem čuvarske službe i svjesnosti građana mislim da to možemo popraviti", zaključio je.

