Vladini znanstvenici uhvaćeni u švercu opasnog virusa iz Afrike, lagali istražiteljima na aerodromu

Na saveznom sudu u Detroitu podignuta je kaznena prijava protiv Vincenta Munstera, šefa Odjela za ekologiju virusa u Nacionalnom laboratoriju Rocky Mountain u Montani, te njegova suradnika Claudea Kwea.

Munster i Kwe zaustavljeni su u siječnju na aerodromu u Detroitu nakon leta iz Pariza, a prethodno su devet dana proveli u Demokratskoj Republici Kongo. Riječ je o području u kojem je epidemija mpoxa povezana s više od 2000 smrtnih slučajeva, iako je dvogodišnja epidemija u travnju službeno proglašena završenom.

Prema sudskim dokumentima FBI-a, Munster je odlučno negirao da se u SAD vraća s biološkim materijalima ili uzorcima. Međutim, naknadna su testiranja otkrila da su znanstvenici putovali s bočicama deaktiviranog virusa mpoxa koje nisu prijavili carini niti su za njihov unos u zemlju ishodili potrebne dozvole, piše CNN.

"Radim ovo stalno"

FBI u svojoj prijavi navodi i arogantan stav optuženog znanstvenika. Munster je istražiteljima na aerodromu navodno rekao da su mu svi potrebni dokumenti u laptopu te je arogantno dodao kako im oni ne trebaju jer on to ionako radi stalno.

U izvješću FBI-a stoji kako je sasvim razumno vjerovati da su Munsterove izjave carinskim službenicima o posjedovanju potrebne dokumentacije bile materijalno lažne. Zasad u sudskim spisima nije navedeno zašto su virolozi s bogatim iskustvom u istraživanju ovog virusa uopće pokušali unijeti bočice u svoj laboratorij na ovakav način.

Marcus Sykes iz Ureda glavnog inspektora pri Ministarstvu zdravstva poručio je da svaki namjerni pokušaj prikrivanja i krijumčarenja bioloških materijala u Sjedinjene Države bez odgovarajućeg odobrenja predstavlja kršenje povjerenja javnosti i mogao je dovesti građane u opasnost.

Virus mpoxa Foto: Afp

Znanstvenici, koji bi se trebali pojaviti pred saveznim sudom u Montani, nisu odmah odgovorili na upite za komentar. Iz Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH), koji nadzire njihov laboratorij, kratko su poručili da u potpunosti surađuju s policijom, no zbog istrage koja je u tijeku ne mogu iznositi nikakve dodatne detalje.

Što je mpox?

Mpox, ranije poznat kao majmunske boginje, prvi je put identificiran 1958. godine. Najčešći su simptomi te bolesti osip i vrućica, a iako može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, većina oboljelih na kraju se u potpunosti oporavi. Do prije nekoliko godina većina slučajeva kod ljudi bilježena je u središnjoj i zapadnoj Africi uslijed bliskog kontakta sa zaraženim životinjama. Situacija se promijenila 2022. godine kada je prvi put potvrđeno da se virus može širiti spolnim putem, što je tada pokrenulo epidemiju u više od 70 zemalja koje do tada nikada nisu zabilježile slučajeve mpoxa.