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Gerald R. Ford

VIDEO Prvi put objavljene snimke štete na najvećem nosaču aviona: "Mislio sam da ćemo izgubiti brod"

Piše J. M., 05. lipnja 2026. @ 08:57 komentari
USS Gerald R. Ford
USS Gerald R. Ford Foto: Afp
Najveći nosač zrakoplova na svijetu, koji je u ožujku boravio i u Splitu, pretrpio je mnogo više štete nego što je mornarica tvrdila, pokazuju nove snimke.
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