VIDEO Prvi put objavljene snimke štete na najvećem nosaču aviona: "Mislio sam da ćemo izgubiti brod"

Nove snimke CNN-a otkrile su da je požar na najvećem nosaču zrakoplova na svijetu bio puno ozbiljniji nego što je američka mornarica tvrdila – za gašenje im je trebalo 30 sati, a čak je 600 mornara ostalo bez ležaja.

Požar je nosač Gerald R. Ford zahvatio u ožujku, dok je sudjelovao u vojnim operacijama protiv Irana. Američka ratna mornarica objavila je tek kratko priopćenje u kojem je navela da je požar "stavljen pod kontrolu", da su dva mornara primila liječničku pomoć te da je nosač "u potpunosti operativan".

No na ekskluzivnim snimkama CNN-a vide se potpuno uništeni ležajevi u kojima su mornari spavali, nagorjele prostorije, oštećeni stropovi i gomile pepela.

"Iskreno sam mislio da ćemo izgubiti brod", rekao je za CNN jedan mornar s nosača. "Bilo je – ili se bori ili umri."

Brodski sustav za gašenje požara, kako kaže, nije radio, pa su mornari morali sami gasiti vatru. Visoki američki dužnosnik rekao je CNN-u da je službeno priopćenje mornarice umanjilo stvarni utjecaj požara koji je privremeno smanjio operativne sposobnosti broda. Načelnik pomorskih operacija admiral Daryl Caudle izjavio je u travnju da su prošla dva dana prije nego što je nosač ponovno mogao provoditi borbene letove, a brod je potom morao otploviti u Grčku na privremene popravke.

Iz mornarice kažu kako je istraga još uvijek u tijeku. Snimke i svjedočanstva mornara pružaju dosad najjasniji uvid u izazove s kojima se posada suočila tijekom rekordne 11-mjesečne misije koja je uključivala rat s Iranom i američku vojnu operaciju u Venezueli.

"Veliki požari uvijek predstavljaju izazov, a ovaj je bio značajan. Izbio je u prostoru za pranje i sušenje rublja", rekao je admiral Caudle. "Posada je odradila izvanredan posao i vrlo se hrabro borila s vatrom. U roku od nekoliko dana brod se vratio operacijama."

Nosač vrijedan 13 milijardi dolara imao je ključnu ulogu u američkim vojnim operacijama protiv Irana. Piloti s USS Geralda R. Forda izvodili su brojne bombaške misije, ali je udarna skupina nosača, kojoj pripada Ford, bila izložena i "stalnoj prijetnji neprijateljskih projektila i jednosmjernih napadačkih dronova", naveo je Trump u priznanju dodijeljenom toj skupini.

Požar nije bio jedini problem tijekom misije – zahodi su često bili začepljeni, a mornarica se suočavala s problemom iscrpljenosti i odlaska kadra, osobito među pilotima.

Ford sada očekuje dugotrajno razdoblje održavanja zbog istrošenosti nastale tijekom misije, kao i dodatni popravci povezani s požarom. Jedan američki dužnosnik rekao je CNN-u da bi moglo proći najmanje godinu dana prije nego što nosač ponovno bude spreman za isplovljavanje te da će druge brodove možda trebati angažirati kako bi popunili nastali operativni jaz.