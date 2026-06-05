"Otkucaji" našeg Sunca misteriozno se mijenjaju u posljednjih 40 godina

Desetljećima dug zapis unutarnjih oscilacija Sunca otkrio je promjene koje površinska opažanja naše zvijezde sama nisu mogla detektirati.

Znanstvenici pod vodstvom astrofizičara Billa Chaplina sa Sveučilišta u Birminghamu analizirali su gotovo 40 godina podataka mreže Birmingham Solar Oscillations Network (BiSON), obuhvaćajući četiri uzastopna solarna ciklusa.

"Otkrili smo dokaze sustavnih promjena u ciklusu solarne aktivnosti. Ključno je da se magnetska aktivnost sa svakim ciklusom sve više ograničava u blizini površine", objašnjava Chaplin za britanski Royal Astronomical Society.

Istraživanje je objavljeno u časopisu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, a sugerira da Sunce možda ulazi u drugačiji način ponašanja, kako se solarni Ciklus 25 približava solarnom Ciklusu 26, oko 2030. godine.

Kako je istraživanje provedeno?

Otprilike 11-godišnji solarni ciklus Sunca pokreću magnetska polja nastala u vrućoj, električki nabijenoj plazmi. Unutarnja turbulencija i neravnomjerno rotiranje Sunca iskrivljuju ta polja sve dok ne dođe do preokreta magnetskih polova.

Znanstvenici su koristili helioseizmologiju, metodu koja detektira sitne promjene u svjetlosti uzrokovane vibracijama unutar Sunca. BiSON, mreža od šest postaja koja djeluje od 1976. godine, kontinuirano prati te signale.

Tim je analizirao p-mod oscilacije, odnosno zvučne valove koji uzrokuju da Sunce "zvoni" poput ogromnog termonuklearnog zvona. Uspoređivane su niskofrekventne, srednjefrekventne i visokofrekventne oscilacije s podacima o sunčevim pjegama i radioemisiji Sunca.

Neočekivano otkriće

Ciklus 24 bio je znatno slabiji u broju sunčevih pjega i razini zračenja. Očekivalo se da će Ciklus 25 nastaviti taj obrazac. Međutim, istraživanje je pokazalo da dok je površinska aktivnost slabija, visokofrekventne unutarnje oscilacije su relativno jače i slične starijim ciklusima.

Rezultati mjerenja upućuju na to da su magnetska aktivnost i povezane strukturne promjene sve više ograničene na plitke slojeve, oko 1.000 kilometara ispod površine Sunca.

"Ovo je prvo takvo otkriće i bilo bi nemoguće bez dugotrajnih BiSON opažanja", dodaje Chaplin.

Zašto je to važno?

Dugoročno praćenje omogućuje znanstvenicima prepoznavanje promjena u ponašanju Sunca i poboljšanje prognoza svemirskog vremena.

"Otkrili smo da se odnos između unutarnjih solarnih oscilacija i površinske aktivnosti promijenio tijekom posljednjih nekoliko ciklusa", kaže astronomkinja Sarbani Basu sa Sveučilišta Yale, isto tako jedna od autorica navedenog istraživanja.

"Taj trend ne može se objasniti samo slabijim magnetskim poljima. Umjesto toga, upućuje na strukturno preuređenje načina na koji je magnetska aktivnost Sunca pohranjena ispod površine", dodaje na kraju Basu.