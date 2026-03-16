Plenković će uputiti poziv Milanoviću, traži da sjednu za isti stol: "Teško je za očekivati da će se usuglasiti"

Bez obzira na sve kritike, premijer Andrej Plenković će u utorak predsjedniku Zoranu Milanoviću poslati poziv da sjednu zajedno za stol. Predložit će mu sazivanje Vijeća za nacionalnu sigurnost, potvrdio je.

"Da, mi ćemo uputiti inicijativu za sazivanje jer mislimo da ima previše tema oko kojih se barem možemo razgovarati. Očito se niti oko čega nećemo složiti jer ipak imamo predsjednika Republike koji sve ove godine vodi prorusku, anti-ukrajinsku, anti-NATO politiku, anti-EU politiku i u zadnje vrijeme je krenuo u anti-izraelsku politiku," rekao je Plenković novinarima u ponedjeljak nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Istaknuo je da se, bez obzira na to, 'moraju naći oko nekih tema i mogu se sastati'.

Želi sazvati sjednicu Vijeća za obranu zbog ruske agresije na Ukrajinu, rata na Bliskom istoku koji će utjecati na cijene energenata. "Možemo razgovarati o tome i o posljedicama tih situacija. Ne moramo se složiti, ali barem da čujemo što tko o tome misli", kazao je premijer i predsjednik HDZ-a.

Zajedničku sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a pratio je reporter Dnevnika Nove TV Goran Latković koji je izvijestio o situaciji.

Latković je javio da još nije stigao odgovor s Pantovčaka te da vjerojatno čekaju da stigne službeni poziv.

No, ističe, velika je mogućnost da će ga i prihvatiti.

"Mogu se oni sastati, ali sam premijer je danas rekao da se on i predsjednik oko ničega ne slažu, tako da je vrlo teško za očekivati da će se usuglasiti oko bilo koje teme na Vijeću za nacionalnu sigurnost i da će doći do nekakvog rezultata te bitnog sadržaja", ustvrdio je Latković.

Prepirke oko kreditnog rejtinga

Predsjednik i premijer posljednjih dana iskazuju neslaganje i oko kreditnog rejtinga, koji je u subotu podignut na A razinu, a čime se Plenković ranije pohvalio.

Milanović je pak poručio da kreditni rejting danas apsolutno ništa ne znači, rekavši da je to "fetiš za odabrane".

Plenković se potom osvrnuo na te izjave, rekavši da je Milanović izašao iz svog ureda te otišao na događaj samo kako bi mogao nešto reći na račun kreditnog rejtinga te umanjiti njegovu važnost, iako je, tvrdi, kreditni rejting za vrijeme Milanovićeve vlade bio u "smeću".

Evo kako je premijer građanima objasnio što znači podizanje kreditnog rejtinga u praksi.

"Što znači dva posto BDP-a? Dva posto BDP-a znači upravo ono ispunjavanje cilja koje je Hrvatska preuzela kao članica NATO-a da godišnje izdvaja dva posto BDP-a za obranu. Dakle, da nemamo ovakav investicijski kreditni rejting, koji sad nije samo na A minus nego i na A razini, mi ne bismo imali fiskalnog prostora da ulažemo u obranu koliko ulažemo danas", zaključio je Plenković.

