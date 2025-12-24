Pada snijeg u dijelovima Hrvatske, HAK izdao upozorenje! Ovo je najnovija prognoza za Badnjak i Božić

U dijelovima Hrvatske pada snijeg. Vrh Medvednice je u bijelom, a snijeg i dalje pada. DHMZ javlja da u Bednji ima dva centimetra snijega, u Delnicama četiri, a na Zavižanu tri.

Snijeg na Medvednici - 2 Foto: Whatsuppcams/Screenshot

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, zbog niskih temperatura moguća je poledica, snijeg pada u Lici i Gorskom kotaru, a u priobalju puše olujna bura, izvijestio je u srijedu Hrvatski autoklub.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme na cestama u Lici, Gorskom kotaru te dijelu Zadarske i Šibensko-kninske županije.

Na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju HAK upozorava na moguće odrone.

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutačno nema slobodnog cestovnog pravca iz unutrašnjosti prema Rijeci/Istri i Dalmaciji te obratno.

Na autocesti A3 Bregana - Lipovac pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru Srbije kolona teretnih vozila je oko 8 km, a kolona osobnih vozila je oko 1 km.

Državna cesta DC27 Gračac - Zaton Obrovački zbog zastoja teretnih vozila zatvorena je za sav promet.

Zbog jakog vjetra autocesta A1 Zagreb - Split - Dubrovnik otvorena je samo za osobna vozila između Svetog Roka i Posedarja. Obilazak za ostale skupine, osim za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, je Benkovac - DC59 Kistanje - DC1 Knin - Gračac - DC50 Sveti Rok (A1).

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su:

trajektne linije: ﻿Sumartin - Makarska i Suđurađ - Lopud - Koločep - Dubrovnik

katamaranske linije: M. Lošinj - Cres - Rijeka, Novalja - Rab - Rijeka, Ubli - Korčula - Dubrovnik, Ubli - Vela Luka -Hvar - Split, Sobra (Mljet) - Šipanska Luka - Dubrovnik, Ubli - Korčula - Dubrovnik﻿﻿

brodska linija: Zadar - Preko, ﻿M. Lošinj - Unije - Susak.

﻿Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta na liniji Prizna - Žigljen održat će se putovanja pod rednim brojem IV.,VI.,VIII. i X.﻿

Pada snijeg...

Oblačno, povremeno kiša, u Dalmaciji mjestimice i izraženiji pljuskovi, a u unutrašnjosti će kiša prelaziti u susnježicu i snijeg, ponegdje uz stvaranje snježnog pokrivača, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za srijedu.

Najviše mogućnosti za snježni pokrivač je u gorju te na sjeverozapadu Hrvatske. Puhat će umjeren sjeveroistočni vjetar.

Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana jaka i olujna bura, podno Velebita na udare orkanska, a prema jugu umjereno i jako jugo.

Temperatura zraka između 0 i 5, na Jadranu većinom od 9 do 15 Celzijevih stupnjeva.

U Badnjoj noći u unutrašnjosti povremene oborine, uglavnom susnježica i snijeg, na krajnjem istoku većinom suho. Na Jadranu mjestimice kiša, ponajviše na otocima Dalmacije, ali i vjetrovito uz jaku i olujnu buru na sjevernom i srednjem dijelu, a na jugu uz umjeren istočnjak i buru.

Prognoza za Božić

U unutrašnjosti na Božić pretežno oblačno, povremeno uz susnježicu i snijeg. Na Jadranu promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, uglavnom na dalmatinskim otocima, a poslijepodne pretežno sunčano, ponajviše u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku do jak istočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare olujna, podno Velebita i orkanska. Temperatura zraka uglavnom između 0 i 4, na Jadranu najniža od 6 do 11, a najviša dnevna između 10 i 15 °C.