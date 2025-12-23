Ravnatelj DHMZ-a otkrio zašto je sve rjeđi bijeli Božić, ali i hoće li se Zagrepčani probuditi u idili: "Postoji ova mogućnost..."

Stiglo je najavljeno pogoršanje vremena, a dio Hrvatske će za blagdane i zabijeliti snijeg.

Promjenu vremena je u studiju Dnevnika Nove TV komentirao čelni čovjek DHMZ-a Ivan Guttler.

Kako kaže Guttler, važno je pratiti veće količine oborina koje će pasti u Hrvatskoj u iduća dva dana te snažno jugo i buru.

"Očekuje se snijeg u gorskoj Hrvatskoj, na granici sa Slovenijom te u dijelovima Međimurja i Zagorja. Puhat će i snažno jugo te bura, mjestimice orkanska. Tijekom petka stiže stabilizacija, pa će vikend proći bez poteškoća", objasnio je.

Bijeli se Božić u Hrvatskoj pojavljuje sve manje, a Guttler je pojasnio zašto je došlo do takve promjene.

"Zbog globalnog zagrijavanja i klimatskih promjena, sve češće imamo toplinske valove ljeti i sve rjeđe snježne uvjete zimi. Svakih desetak godina na području Hrvatske imamo oko 5 posto manje snijega", rekao je.

Ipak, snijeg se u srijedu može očekivati u svim planinskim dijelovima i gorju, ali postoji i oko 15 posto mogućnosti da će se Zagrepčani probuditi na božićno jutro u snježnom gradu, poručio je.

Uoči blagdana nastala je i velika gužva u prometu. "Tijekom Badnjaka i Božića, posebno građane u prometu, pozivam da prate upozorenja DHMZ-a. Udare bure prvenstveno očekujemo na širem području Rijeke, a jugo u južnom dijelu Dalmacije. Problemi mogu nastati u kopnenom, ali i u pomorskom prometu", zaključio je Guttler.

Galerija 2 2 2 2