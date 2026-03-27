Tomašević: "Ovo je još zahtjevnija situacija nego s olujom 2023". Pitali su ga i zašto građanima upozorenje nije stiglo ranije

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković obišli su u petak Bundek koji je pretrpio štete zbog snažnog nevremena koje je pogodilo dijelove zemlje.

Tomašević je najprije zahvalio djelatnicima državnih i gradskih službi koji neumorno rade na uklanjanju štete od nevremena.

"Prema prognozama DHMZ-a ovo će trajati još nekakvih 24 sata. Kada me pitaju da ovo usporedim s olujom 2023. godine, rekao bih da je ovo zahtjevnija situacija jer je tada sve bilo koncentrirano u pola sata. A sada dok se bavimo saniranjem posljedica, gomilaju se novi problemi. Imali smo stotine stabala koja su padala na prometnice, imamo znatnih poremećaja na tramvajskoj mreži, a taj veliki kvar još uvijek nije otklonjen jer nije sigurno za radnike ZET-a da rade sa strujom na visini. Prava stabilizacija tramvajskog prometa bit će moguća tek u ponedjeljak", rekao je.

Tramvaji ipak voze, naglašava Tomašević, samo u rjeđim terminima, a to se donekle nadoknadilo pojačanim autobusnim prijevozom. "Međutim, građani i dalje mogu očekivati poteškoće što se tiče prometa", nadodao je.

Osvnuo se i na podatke o nevremenu. Prema njegovim riječima, u petak oko 6 ujutro, zabilježeni su naleti vjetra od 120 kilometara na sat, dok su 2023. zabilježeni naleti vjetra od 115 kilometara na sat.

"Međutim, bila su, rekao bih, pravovremena upozorenja. Takvu odluku donijeli smo zajedno ministar Fuchs i ja, čuli smo se oko pet ujutro te odlučili da neće biti nastave u osnovnim i srednjim školama. Riječ je o 100.000 učenika. Odlučili smo to kako ne bi riskirali nikakve ozljede, koje bi u ovim uvjetima mogle biti i fatalne. Mislim da se takva odluka pokazala ispravnom", nadodao je.

Velike posljedice

U ovom trenutku, poručio je Tomašević, oštećeno je 39 dječjih vrtića. Napomenuo je ipak da stalno pristižu nove brojke koje se povećavaju. Oštećeno je i 27 osnovnih te 16 srednjih škola.

Tri osnovne škole pretrpjele su značajnu štetu - OŠ Remete, OŠ Markuševec te OŠ Tituša Brezovačkog. "Vjerujem da ćemo većinu ovih škola i vrtića brzo sanirati, a za ove koje će nam trebati više vremena moguće je da ćemo morati, kada prođu praznici, u suradnji s Ministarstvom napraviti i privremeni premještaj učenika u školske objekte koji nisu stradali", rekao je.

"Doista je velika šteta. Kako na osobnim automobilima, tako i na krovovima. Vidjet ćemo da isto kao i 2023. godine donesemo nekakve mjere financijske pomoći za građane koji nisu osigurani. Ovi školski objekti koje sam spomenuo su osigurani od strane Grada, tako da tu očekujemo i povrat tih sredstava od osiguravajućih društava", poručio je.

"Što se tiče stabala ovdje na Bundeku, otprilike je ista šteta kao 2023. godine. Moram reći, jako dugo će trajati sanacija. Nije sigurno da građani idu u parkove dok traju ovakvi opasni vremenski uvjeti. Nama je prioritet sigurnost, tako da ćemo se fokusirati i usmjeriti na to da raščišćavamo bilo kakve opasne grane, a sve drugo će patiti. Ako treba i košnja trave, jer je sigurnost na prvom mjestu", rekao je.

No, u odnosu na 2023. godinu, kapaciteti Grada u vezi najvažnijih strojeva za ovakve nepogode, odnosno grajfera, su utrostručeni. "Zbog toga ćemo moći puno brže sanirati ove posljedice nego što smo to mogli 2023. godine", istaknuo je gradonačelnik.

"U kontaktu smo s nekoliko ministara cijeli dan i ujutro sam se rano čuo i s premijerom, koordiniramo se oko ove situacije koja doista nije svakidašnja, ali najbitnije je da nitko nije stradao, da nemamo nijednu ljudsku žrtvu jer su 2023. godine, podsjećam, dvije osobe izgubile život", rekao je Tomašević.

Putem sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama građani su upozoreni o vremenskim uvjetima i otkazivanju nastave. Novinari su istaknuli da je u vrijeme kada je poslana poruka već dobar dio učenika krenuo prema školi. Upitan zašto poruka nije poslana ranije, Tomašević je rekao da je najvažnije da je ta informacija poslana.

"Ministar i ja smo donijeli tu odluku negdje do 6 ujutro, a u 6:30 je ta informacija već bila u svim medijima i bila je isto tako poslana informacija svim ravnateljima koji su onda preko grupa slali informaciju roditeljima. Sad što se tiče SRUUK-a, zašto, kako, kada, možemo o tome i kasnije. Mislim da je najbitnije sada da se koordiniramo dobro gradske i državne službe i to je to", zaključio je Tomašević.

Oglasila se ministrica

Vučković se također zahvalila svim djelatnicima koji su otklonili posljedice nevremena i prevenirali još veće štete.

"Također želim dodati da su se Hrvatske vode u okviru svojih nadležnosti također pripremile, osobito na pojedinim pozicijama koje se smatraju rizične s obzirom na vodostaj. Na rijeci Uni kod Kostajnice su postavljene montažno-demontažne barijere u punom profilu, duge otprilike 600 metara, koje su se pokazale izuzetno uspješnim u posljednjim ekstremnim događajima koji su značajno podigli vodostaje rijeka. Na drugim područjima su uglavnom postavljene redovne mjere, na tri područja imamo izvanredne mjere, no ne očekuju se veći problemi", rekla je.

Brojne intervencije vatrogasaca

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković poručio je da su vatrogasci imali pune ruke posla.

"U zadnjih 24 sata imali smo više od 1200 intervencija na području Hrvatske. Angažirano je preko 3800 vatrogasaca. Najteže stanje je na području Grada Zagreba, zatim Zagrebačke županije gdje bilježimo više od 800 intervencija.

Spremni smo u svakom trenutku dignuti snage i iz drugih županija kako bi pomogli. Očekujemo smirivanje vjetra pa možemo i s autoljestvama krenuti u rad na visini. Zasada imamo dovoljno snaga", zaključio je Tucaković.