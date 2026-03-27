VIDEO Građanima stigla upozorenja, upalili se alarmi: "Pa skoro sam umrla!"; "Mislio sam da je rat počeo!"

Građanima Zagreba i okolice nešto iza 7:40 stigao je alarm na mobitele s hitnom obavijesti. Alarm se u 8:05 upalio i stanovnicima Zagrebačke županije.

Glasan alarm se upalio svima u isto vrijeme, zbog čega su se mnogi uznemirili. "Što je sad ovo, odakle dolazi?!", "Skoro sam umrla", "Kako se ovo gasi?", "Mislio sam da je rat počeo!", samo su neki komentari.

Jedna čitateljica javila se iz gradskog prijevoza: "Cijeli bus pišti, svima ekrani crveni".

"Znači mislila sam smak svijeta", "Taman čitam potres na Medvednici i alarm počne na najjače tulit užas!"