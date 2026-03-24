Od danas skuplje sve vrste goriva: Pogledajte nove cijene

Od ponoći su poskupjele sve vrste goriva. Eurosuper je poskupio s 1,50 eura na 1,62 eura, a bez intervencije države koja se odrekla dijela trošarina, cijena bi bila 1,71 euro.

Litra eurodizela poskupjela je s 1,55 eura na 1,73 eura. Cijena plavog dizela, na koji nema trošarina, pa osim ulaska u premije Vlada nije imala na raspolaganju drugih mehanizama, porasla je s 0,89 eura, na 1,19 eura.

Cijena plina UNP u spremnicima porasla je s 1,70 na 1,99 eura dok je UNP za boce poskupio s 2,40 na 2,57 eura, a bez intervencije Vlade bio bi 2,77 eura.

Nove cijene goriva Foto: Vlada RH/Screenshot

Zbog poskupljenja goriva jučer su nakon objave novih cijena zabilježene velike gužve na benzinskim crpkama širom zemlje.