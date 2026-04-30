Novi trend među vlasnicima: Ono što je nekad bila rijetkost danas postaje sve češći izbor

U zagrebačkom Spomengaju, groblju i krematoriju za kućne ljubimce, bilježi se rast potražnje za uslugama, pri čemu su tijekom prošle godine zaprimljena 743 tijela životinja, dok se većina građana odlučuje za pojedinačnu kremaciju, izvijestili su u četvrtak iz zagrebačkog Zoološkog vrta.

Kako navode, povećan interes građana odražava promjene u odnosu prema kućnim ljubimcima, koje vlasnici sve češće smatraju članovima obitelji, što se očituje i u načinu na koji se od njih opraštaju.

Voditelj Spomengaja Tomislav Baća kaže da se broj korisnika kontinuirano povećava od otvaranja objekta prije sedam godina, kada su se građani tek upoznavali s dostupnim uslugama.

"Promijenio se odnos ljudi prema ljubimcima. Mnogi su snažno povezani sa svojim ljubimcima, a fizički prekid te emocionalne veze donosi im veliku tugu. Zato voljeno biće žele ispratiti na dostojanstven način i znati gdje mu ostaju posmrtni ostatci", rekao je Baća.

Tijekom prošle godine pojedinačna kremacija zatražena je u 693 slučaja, a većina vlasnika preuzela je pepeo svojih ljubimaca u urnama. Na groblju je zabilježeno i 50 ukopa, uključujući tijela životinja i urne s pepelom.

Uz osnovne usluge, raste i potražnja za drugim uslugama , poput prijevoza tijela ljubimaca te organizacije ispraćaja, koji se može održati u dvorani ili na otvorenom.

Građani se također sve češće odlučuju za personalizirane urne, uključujući ručno izrađene ili one s imenom ljubimca, dok dio njih naručuje i nakit povezan s uspomenom na životinju.