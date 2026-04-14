Novi sukob Tomaševića i Hoda za život! U sve se uključila pučka pravobraniteljica

Pozornica na Trgu bana Josipa Jelačića ponovno je u središtu prijepora između organizatora Hoda za život i Grada Zagreba, svega tri tjedna uoči održavanja događaja.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević tvrdi da je središnji gradski trg već rezerviran za drugi događaj koji organizira Grad Zagreb povodom Dana Europe, dok organizatori Hoda za život smatraju da im se uskraćuje pravo na korištenje javnog prostora.

"Taj dan je Dan Europe i na Trgu bana Jelačića će biti događaj koji organizira Grad Zagreb, međutim zatražili su onda alternativnu lokaciju na Zrinjevcu", rekao je Tomašević.

S druge strane, iz Hoda za život tvrde da su zahtjev za korištenje Trga predali još početkom godine, ali da su u međuvremenu prošli dug administrativni proces prije nego što su dobili negativan odgovor.

"Mi smo 20. 1. predali zahtjev za odobrenje rute i lokacije na Trgu, istovremeno smo predali i za Zrinjevac Zrinjevcu. Osam povjerenstava je prošlo dok nam je on rekao da nam ne da Trg.

Nas maltretira kako bi nam onda rekao 'ne, ne možete biti na Trgu'. Jedanaest godina organizacije Hoda za život u Zagrebu i u 20 gradova, u koliko se ove godine Hod za život održava, nikada nas ni jedna vlast, SDP-ova, HDZ-ova, neovisna, Bandić, nikada nitko nas nije zatražio program, popis izvođača", izjavila je Željka Markić.

Organizatori smatraju da je riječ o političkoj odluci te optužuju gradsku vlast za diskriminaciju.

"Ja ne znam kako bih to okarakterizirala nego kao da čovjek želi kontrolirati, zabranjuje one koje želi zabraniti i ponaša se kao da je Zagreb njegovo vlasništvo. Mi Zagrepčani plaćamo svi iste, vjerojatno najviše prireze u Hrvatskoj i mi svi imamo isto pravo pristupa javnosti. Prema tome, to što on radi je potpuno neprihvatljivo", dodala je Markić.

Grad, međutim, odbacuje optužbe i ističe da je traženje dodatnih informacija standardna procedura.

"Nije neuobičajeno da se pita organizatore koji traže zauzimanje javne površine popis izvođača kako bi se provjerilo i procijenilo je li veličina površine za koju se traži primjerena s obzirom na izvođače koji će biti na nekom koncertu za koji se traži dozvola", poručio je Tomašević.

U cijeli slučaj uključila se i pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter, koja je odlučila otvoriti predmet po službenoj dužnosti iako formalne pritužbe još nisu zaprimljene.

"Otvaranje predmeta na vlastitu inicijativu, između ostalog, zato što se, evo, i prošle godine otvorio niz pitanja vezano uz slobodu okupljanja i pravo na javno okupljanje i kako je to regulirano. Treba provesti postupak, a ja neću prejudicirati koji će biti njegovi rezultati", rekla je pravobraniteljica.

Grad Zagreb poručuje da osobni stavovi gradske vlasti ne utječu na donošenje odluka o dozvolama.

"Ne utječu na našu odluku. Ja se ne slažem s ciljevima Hoda sa život, konkretno da se zakonski zabrani pobačaj, što zagovaraju, međutim što se tiče dozvola za štandove, koncerte, to nikada nije bilo upitno, pa nije ni ove godine", rekao je Tomašević.

Osim prijepora oko lokacije, i dalje traju pravne bitke oko postavljanja zastava Hoda za život na javnim površinama, koje se, prema trenutačnom stanju, ni ove godine neće naći na gradskim jarbolima.