Ivica Puljić o napadima Trumpa na Papu: "Čuli smo sinoć izjavu - O ovome pitajte psihijatra"

Papa Lav XIV. upozorio je na rizik od pretvaranja demokracija u "tiranije većine" u pismu koje je Vatikan objavio u utorak, dva dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump napao poglavara Katoličke Crkve na društvenim mrežama.

Trump je kasno u nedjelju oštro kritizirao papu nazivajući ga "užasnim" dok se poglavar Katoličke Crkve proteklih tjedana sve više ističe kao kritičar američko-izraelskog rata protiv Irana.

Lav je za Reuters u ponedjeljak rekao da namjerava nastaviti kritizirati rat unatoč Trumpovim komentarima.

Potpora Papi stiže sa svih strana, a sve je komentirao dopisnik Dnevnika Nove TV iz Washingtona Ivica Puljić.

Na pitanje hoće li katolici koji su većinski glasovali za Trumpa sada promijeniti svoje mišljenje o njemu, Puljić kaže: "To je zanimljivo pitanje. Iako se ima dojam da su američki katolici u potpunosti na strani Pape u verbalnom sukobu s američkim predsjednikom, ja mislim da je rano za kategoričnu tvrdnju da je baš tako.

Katolici su većinski republikanci, to ne treba zaboraviti, a samo njih 30 posto odlazi u crkvu svake nedjelje. Naravno, od travnja ove godine stav američkih katolika je oštro podijeljen i to opet nakon neviđenog, neviđenog javnog sukoba između predsjednika Trumpa i Pape Lava XIV., prvog Amerikanca koji vodi Katoličku crkvu.

Inače, američka katolička biskupska konferencija vrlo je kritična prema Trumpu. Dok je većina katoličkih birača, njih 55 posto, podržala Trumpa na izborima 2024., nedavne ankete javnog mnijenja sugeriraju da je ta potpora u padu zbog predsjednikovih osobnih napada na Papu.

Iako Trump ostaje popularan među značajnim dijelom katoličke baze, među laicima, promatrači primjećuju da Papa Lav XIV. trenutno ipak ima veće ocjene, dakle veći rejting, bolji rejting od predsjednika među Amerikancima, što ovaj sukob čini značajnom političkom slikom za Republikansku stranku uoči kongresnih izbora u 11. mjesecu ove godine.

SAD ima vojnu silu i mogu činiti što god žele u svijetu, Katoličkoj crkvi bolje je da bude na našoj strani – poručeno je, dakle, veleposlaniku Vatikana u Washingtonu kada je došao u Pentagon. Vrlo zanimljivo. I Trump danas: "Papa ne bi trebao govoriti o ratu jer o tome ništa ne zna", to je izjavio za talijanske medije. "To vam je isto kao da kažete čelniku središnje banke da ništa ne zna, recimo, o financijama", kaže Puljić.

Na pitanje kako se može interpretirati ovaj Trumpov napad na Papu i treba li ga analizirati kroz politički, psihoanalitički ili filozofski okvir, Puljić kaže: "Da, mislim da se treba usredotočiti na psihoanalizu. Trump jednostavno ne može otrpjeti nikakvu kritiku bez obzira od koga ona dolazila. Nancy Pelosi, bivša zastupnica, dugogodišnja čelnica u Kongresu, rekla je: "Nemojte mene pitati o tome, pitajte psihijatra", to je njezina izjava od sinoć.

Iako nije praktični vjernik, Trump se stavio u ulogu Božjeg poslanika, pa čak i samog Isusa, dakle Boga, u čemu mu pomažu potpuno nesuvisle izjave i potezi vodećih ljudi evangelističke crkve, u čemu prednjači njegova duhovna savjetnica Paula White koja je nedavno izjavila da je Trump Bog.

Mnogo toga je vezano i uz bezuvjetnu potporu koju evangelici pružaju Izraelu, koje poistovjećuju s Amerikom.

Trump nema ljude oko sebe koji će mu ukazati na greške, kazati mu par riječi, kao što je to bio slučaj u prvom mandatu. Ovi sadašnji ga glorificiraju, u čemu on uživa zbog egoizma i samoljublja.

U njegovu sukobu s Papom nema politike. Tu nema komunikacije, to su samo uvrede. Postoje, dakle, samo uvrede kakve nismo vidjeli u američkoj povijesti, iako ovo nije prvi nesporazum između Svetog Oca i jednog američkog predsjednika.

Zanimljivo je da Trump želi biti papa iznad pape, ali ne ide mu to zato što zaboravlja da je pravi papa iz Chicaga, gdje se rađaju čvrsti momci, i zanimljivo je da Trump govori o Papi i drugima, ali ne spominje izborni poraz svog političkog uzora Viktora Orbána", kaže Puljić.