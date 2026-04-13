Hod za život tvrdi da im je Tomašević uskratio dozvolu za pozornicu na Trgu, sve komentirao Grad Zagreb

Hod za život, obitelj i Hrvatsku prozvao je u ponedjeljak zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da mu je uskratio dozvolu za pozornicu na Trgu bana Jelačića nakon što je ove godine po prvi puta u 11 godina zatražio uvid u popis izvođača i program.

"Tomašević je uskratio dozvolu za pozornicu na Trgu nakon što je ove godine po prvi puta u 11 godina zatražio uvid u popis izvođača i program, a samo tri tjedna prije održavanja Hoda još uvijek nismo dobili dozvolu za zatvaranje prometa na dan održavanja Hoda za život u Zagrebu, u subotu, 9. svibnja", priopćio je Hod.

Navodi pritom kako je od Grada Zagreba još 20. siječnja ove godine zatražio dozvole potrebne za postavljanje pozornice na Trgu i zatvaranje prometa na dan održavanja Hoda.

Tvrde da se sjednice povjerenstva nadležnog gradskog ureda održavaju svaki tjedan i da je njihov zahtjev stavljen na stranu odnosno da je odlučivanje o njemu namjerno usporavano. Dodaju kako je od predaje njegova zahtjeva do zabrane postavljanja pozornice na Trgu povjerenstvo održalo osam sjednica.

Hod navodi također kako je na zahtjev za dodatnim informacijama o programu na Trgu i izvođačima - odgovorio u roku od dva dana.

Ističe kako svi Zagrepčani plaćaju iste prireze i imaju isto pravo pristupa javnosti.

"Pokušaji ograničavanja tog prava otežavanjem ishođenja dozvola, zabranom pozornice na Trgu, diskriminatornom zabranom postavljanja zastava Hoda za život na gradske stupove – izgledaju kao pokušaj ponovnog uvođenja jednoumlja zloupotrebom političke moći te sužavaju prostor slobode i demokracije u gradu Zagrebu", poručuje Hod.

Najavljuje kako će se ove godine za zaštitu života od začeća hodati u 20 hrvatskih gradova, a prvi na redu je Zagreb. Geslo ovogodišnjeg Hoda je: Prvi korak je zakon! Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom!

Nakon te objave Grad Zagreb izvijestio je da inicijativi Hod za život nije odobreno korištenje Trga bana Josipa Jelačića 9. svibnja jer se na toj lokaciji, taj dan, organizira obilježavanje Dana Europe.

"Grad Zagreb u suradnji s predstavništvom Europske komisije i Ministarstvom vanjskih i europskih poslova na Trgu 9. svibnja obilježava Dan Europe te iz navedenog razloga nije mogao biti odobren zahtjev inicijative za korištenjem Trga u to vrijeme", poručio je Ured gradonačelnika nakon što je Hod prozvao gradonačelnika Tomislava Tomaševića da mu je uskratio dozvolu za pozornicu na Trgu nakon što je ove godine po prvi puta u 11 godina zatražio uvid u popis izvođača i program.

Iz Grada navode kako se ta inicijativa obratila i Javnoj ustanovi Priroda Grada Zagreba radi korištenja alternativne lokacije, paviljona na Zrinjevcu te da ta ustanova očekuje dostavu kompletne dokumentacije kako bi mogla odlučiti o odobrenju prostora za planirani koncert.

Dodali su i da je izdavanje prethodne suglasnosti za povremeno zatvaranje prometa radi prolaska povorke odobreno te je u postupku izdavanja.