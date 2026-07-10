Vozači u problemu zbog novih pravila: "Morat će ići i 10 km od svog vozila da bi prenoćio"

Nova pravila za profesionalne vozače. Nema više tjednog odmora u kabini kamiona. Nju će morati zamijeniti: hotelom, hostelom ili nekim drugim "tvrdim" krovom. Sve to otvara "Pandorinu kutiju" - što sa smještajem, sigurnim parkingom, ili sigurnošću za teret?

"Radi se o propisima koji su iz tzv. paketa mobilnosti EU, kojim se nastoji osigurati bolje uvjete za vozače i poštenija tržišna utakmica za prijevoznike. To podrazumijeva između ostalog i da vozači neće moći redovite odmore raditi u vozilima koja su opremljena ležajem", objasnio je Miljenko Gočin iz Sindikata hrvatskog vozača.

Miljenko Gočin, sindikat hrvatskog vozača Foto: Dnevnik Nove TV

Taj odmor vozači će potražiti u hotelu, motelu ili nekom drugom smještaju koji nije na kotačima.

"Neki vozači su primijetili da više put dolaze u nekakav motel gdje je to jako mizerno, mislim dosta prljavo, nemaju baš nekakve uvjete unutra, a mora unutra raditi pauzu", ispričao je Branko Trstenjački iz Udruge cestovnih prijevoznika.

Branko Trstenjački, udruga cestovih prijevoznika Foto: Dnevnik Nove TV

Osim toga još je jedan problem stvorila administracija.

"Kada kamionu ističe radno vrijeme vozač mora zaustaviti kamion na najbližem slobodnom parkingu koji ima, ako taj parking nema smještaj on mora ići možda desetak kilometara od svog vozila kako bi prenoćio, odnosno radio tjedni odmor", rekao je Dubravko Ćuk iz HUP Udruge poslodavaca prometa.

Dubravko Ćuk, HUP Foto: Dnevnik Nove TV

Život na kotačima daleko je od luksuza. Kabina je i radno mjesto i dom.

"To vam znači da ste u bilo kojem vremenu i po ljeti i po zimi 12 dana plus dva odmora, 14 dana u vozilu da nemate osiguran niti smješta niti se možete u većini slučajeva dok vozilo stoji ohladiti, da imate sanitarni čvor i ostalo", kazao je Gočin.

Europska unija ovim novim pravilima želi poboljšati uvjete profesionalnih vozača, želi smanjiti njihov prekomjerni umor i na taj način želi poboljšati sigurnost cestovnog prometa. Ovisno o zemlji, nepoštivanje ovih mjera plaćat će se i do 6000 eura.

Osim kazni pod velikim upitnikom je i roba koja se prevozi.

"Tu se postavlja pitanje sigurnosti tereta kod hladnjača tu je pitanje temperature tko će to nadzirati, što će biti s osjetljivom robom koja se prevozi i tu se postavlja masa pitanja koja nisu riješena ovime", rekao je Ćuk.

Nova pravila za profesionalne vozače Foto: Dnevnik Nove TV

"Niti mi, niti Europa nije još 100 posto spremna na to, zato što je to uredba koja nas obavezuje, kažnjavaju nas za to, a zapravo nema dovoljno smještaja za vozače koji bi vani trebali odraditi te pauze, u hotelima ili hostelima", dodao je Trstenjački.

Uredba je napisana, gdje će vozači spavati, ako je smještaj zauzet to u njoj ne piše.