Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Kobna pogreška

Meta objavila: "Naš AI model hakirao je drugu tvrtku"

PišeHina, 06. kolovoza 2026. @ 06:54 komentari
Umjetna inteligencija i kibernetička sigurnost
Umjetna inteligencija i kibernetička sigurnost Foto: Getty Images
Meta navodi da je do incidenta došlo zbog pogreške u postavljanju sustava za testiranje, za koju je bila odgovorna neovisna tvrtka Irregular, a zbog koje je model tijekom testiranja dobio pristup internetu.
Dodajte DNEVNIK.hr u omiljeni Google izvor
Najčitanije
  1. Ilustracija
    Vremenska prognoza

    Nakon vrhunca toplinskog vala stiže osvježenje: Dokad će trajati otkrio je meteorolog
  2. Nesreća u Zagrebu 4
    Vozilo sletjelo s ceste

    FOTO Strašni prizori nesreće u Zagrebu: Auto se prepolovio, jedna osoba poginula, dvije ozlijeđene
  3. Lara Gut
    odlazi

    Umirovila se jedna od najboljih skijašica novog doba
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Turistima se kod Hvara potopila brodica, lokalci ih snimali i ismijavali: Oglasila se policija
nisu im pomogli
Turistima se kod Hvara potopila brodica, lokalci ih snimali i ismijavali: Oglasila se policija
Brazil snizio razinu diplomatskih odnosa s Argentinom zbog Mileijevih uvreda
Snižena razina odnosa
Diplomatska kriza Argentine i Brazila: Predsjednik Milei izvrijeđao brazilskog čelnika
Meta istražuje incident u kojem je AI model iskoristio sigurnosni propust
Kobna pogreška
Meta objavila: "Naš AI model hakirao je drugu tvrtku"
Teška nesreća u Zagrebu: Vozilo sletjelo s ceste, jedna osoba smrtno stradala 4
Vozilo sletjelo s ceste
FOTO Strašni prizori nesreće u Zagrebu: Auto se prepolovio, jedna osoba poginula, dvije ozlijeđene
Pašnjaci izgorjeli od vrućina, ugroženo tisuću grla goveda i konja: Mladunčad slijedi majke, ugibaju u mulju 2:21 6
Očaj stočara
Pašnjaci izgorjeli od vrućina, ugroženo tisuću grla goveda i konja: Mladunčad slijedi majke, ugibaju u mulju
Preminuo prof. dr. sc. Josip Grgurić, vodeći hrvatski pedijatar i zagovornik prava djece
ODLAZAK VELIKANA
Preminuo poznati hrvatski pedijatar Josip Grgurić
VREMENSKA PROGNOZA - pogledajte kakvo će vrijeme biti sutra
Vremenska prognoza
Nakon vrhunca toplinskog vala stiže osvježenje: Dokad će trajati otkrio je meteorolog
Teška nesreća u Zagrebu: Vozilo sletjelo s ceste, jedna osoba smrtno stradala 4
Vozilo sletjelo s ceste
FOTO Strašni prizori nesreće u Zagrebu: Auto se prepolovio, jedna osoba poginula, dvije ozlijeđene
Uvodi se novi dodatak na braniteljske mirovine: Iznos će ovisiti o duljini sudjelovanja u ratu
JE L' TO IDU IZBORI?
Stižu novi dodaci na mirovine branitelja, oni poručuju: "Neki su dobili premalo, neki su dobili previše"
Kijev tvrdi da je sjevernokorejska raketna jedinica raspoređena u Rusiji za rat u Ukrajini
ALARM U KIJEVU
Obavještajac otkrio: Raspoređuju se i imaju 120 raketa, napast će Ukrajinu
Majka Božja Snježna u Liču: Tradicionalni blagoslov vozila okupio stotine vjernika
GOSPO SNJEŽNA - RASHLADI NAS
Priča iza čudesnog svetišta u Liču privlači stotine vjernika: "Stalno se rušila, a onda je usred ljeta pao snijeg"
Pašnjaci izgorjeli od vrućina, ugroženo tisuću grla goveda i konja: Mladunčad slijedi majke, ugibaju u mulju 2:21 6
Očaj stočara
Pašnjaci izgorjeli od vrućina, ugroženo tisuću grla goveda i konja: Mladunčad slijedi majke, ugibaju u mulju
Zajedničko pismo mladih iz Hrvatske i Srbije povodom Oluje: "Ako si rođen nakon '95..." 38
rezultat razmjene
Zajedničko pismo mladih iz Hrvatske i Srbije povodom Oluje: "Ako si rođen nakon '95..."
Oglasila se Orešković: "Da smo pravna država, Keleminec i njemu slični..." 9
obljetnica Oluje
Oglasila se Orešković: "Da smo pravna država, Keleminec i njemu slični..."
Miro Bulj u Kninu: "Ovo je sramota! Zabranili su braniteljima i narodu da uđu na proslavu" 8
Maknuo traku
VIDEO: Bulj u Kninu: "Ovo je sramota! Zabranili su braniteljima i narodu da uđu na proslavu"
Kim Yo Jong upozorava na nove vojne opcije zbog japanskih udarnih sposobnosti 4
VOJNE DEMONSTRACIJE
Moćna sestra Kim Jong Una žestoko zaprijetila: "Trebali bismo ga natjerati da zažali"
Uvodi se novi dodatak na braniteljske mirovine: Iznos će ovisiti o duljini sudjelovanja u ratu 4
JE L' TO IDU IZBORI?
Stižu novi dodaci na mirovine branitelja, oni poručuju: "Neki su dobili premalo, neki su dobili previše"
Milanović: "Moramo se pitati je li to poštena igra" 3
o naoružavanju srbije
Milanović: "Moramo se pitati je li to poštena igra"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
VREMENSKA PROGNOZA - pogledajte kakvo će vrijeme biti sutra
Vremenska prognoza
Nakon vrhunca toplinskog vala stiže osvježenje: Dokad će trajati otkrio je meteorolog
Zajedničko pismo mladih iz Hrvatske i Srbije povodom Oluje: "Ako si rođen nakon '95..."
rezultat razmjene
Zajedničko pismo mladih iz Hrvatske i Srbije povodom Oluje: "Ako si rođen nakon '95..."
Kijev tvrdi da je sjevernokorejska raketna jedinica raspoređena u Rusiji za rat u Ukrajini
ALARM U KIJEVU
Obavještajac otkrio: Raspoređuju se i imaju 120 raketa, napast će Ukrajinu
show
Thompson prekinuo koncert zbog liječničke intervencije 5:10 14
drama u Šibeniku
Thompson usred koncerta iznenada prekinuo pjesmu: "Zovite hitnu!"
Gdje i što 31 godinu nakon Oluje radi general Ante Gotovina?
Heroj
General pobjednik: Gdje i što 31 godinu nakon Oluje radi general Ante Gotovina?
Nives Celzijus u narančastom kupaćem kostimu 4:01 30
s mora poslala pozdrave
Vruće, vruće! Nives Celzijus u vatrenom kupaćem malo je toga prepustila mašti
zdravlje
Vježbe za koljeno u moru: 5 sigurnih vježbi koje mogu smanjiti bol i poboljšati pokretljivost
najsigurniji oblik rekreacije
Vježbe za koljeno u moru: 5 sigurnih vježbi koje mogu smanjiti bol i poboljšati pokretljivost
6 napitaka koje dijetetičari preporučuju za zdrave zglobove
Vrijedi ih uvrstiti u prehranu
6 napitaka koje dijetetičari preporučuju za zdrave zglobove
Poriluk i giht: Smijete li ga jesti ili riskirate novi napadaj?
Piše nutricionistica
Poriluk i giht: Smijete li ga jesti ili riskirate novi napadaj?
zabava
Bahato mu prepriječio prijelaz, a ono što je pješak napravio oduševilo je društvene mreže
Svaka čast
Bahato mu prepriječio prijelaz, a ono što je pješak napravio oduševilo je društvene mreže
"Ove tri štrace došle su u klub…": Splitska influencerica oplela po ženama zbog užasnog ponašanja
Užas…
"Ove tri štrace došle su u klub…": Splitska influencerica oplela po ženama zbog užasnog ponašanja
Promatrao turiste u Hrvatskoj, njegova zapažanja nasmijala cijelu regiju
LOL
Promatrao turiste u Hrvatskoj, njegova zapažanja nasmijala cijelu regiju
tech
Novi savjetodavni servis donosi odgovore na najčešća pitanja koja muče sve stanare i upravitelje zgrada
Sve na jednom mjestu
Novi servis donosi odgovore na najčešća pitanja koja muče sve stanare i upravitelje zgrada
sport
Umirovila se jedna od najboljih skijašica novog doba
odlazi
Umirovila se jedna od najboljih skijašica novog doba
Novi šok u teniskom svijetu: Alcaraz propušta Cincinatti, hoće li igrati na US Openu?
Nema kraja
Novi šok u teniskom svijetu: Alcaraz propušta Cincinatti, hoće li igrati na US Openu?
VIDEO Australac ošišao Modrića i pokazao novu Lukinu frizuru
SVE OBJAVIO
VIDEO Australac ošišao Modrića i pokazao novu Lukinu frizuru
tv
Nasljednik: Postavila mu je važno pitanje, a odgovor ju je jako iznenadio
NASLJEDNIK
Postavila mu je važno pitanje, a odgovor ju je jako iznenadio
Daleki grad: Ostala je potpuno sama – stigle su je posljedice njezinih postupaka
DALEKI GRAD
Ostala je potpuno sama – stigle su je posljedice njezinih postupaka
Nasljednik: Saznala je datum vjenčanja - udaje se za dva tjedna 0:46
NASLJEDNIK
Nasljednik: Saznala je datum vjenčanja - udaje se za dva tjedna
putovanja
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora 4
Najmanja na svijetu
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
Skriveni vojni tuneli na jugu Hrvatske: Omiljena kupališta na koja lokalci u miru dolaze roniti i skakati u more 5
Nedaleko od Ploča
Skriveni vojni tuneli na jugu Hrvatske: Omiljena kupališta na koja lokalci u miru dolaze roniti i skakati u more
Među 100 najboljih plaža svijeta našla se i jedna hrvatska
POKROVITELJ CORONA
Među 100 najboljih plaža svijeta našla se i jedna hrvatska
novac
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Kako ispravno dati nekome otkaz i izbjeći najčešće pogreške te sudske sporove
Za poslodavce
Kako ispravno dati nekome otkaz i izbjeći najčešće pogreške te sudske sporove
O preseljenju u inozemstvo razmišlja 9 od 10 Europljana
Kamo bi otišli?
O preseljenju u inozemstvo razmišlja 9 od 10 Europljana
lifestyle
Simpatičan par sa zagrebačke špice
Jako su slatki!
Zbog simpatičnog para sa špice zaboravili smo i na modu, no njezina haljina itekako nas se dojmila
Kuća s bazenom i najelegantnijom bijelom kuhinjom 12
I terasa je san snova!
U ovoj raskošnoj kući s bazenom pronašli smo najelegantniju, a možda i najljepšu bijelu kuhinju
Cvijeće koje voli paklene vrućine
Vole sunce
Nama smeta paklena vrućina, ali njima ne: Ovo cvijeće uživa i na plus 40
sve
Umirovila se jedna od najboljih skijašica novog doba
odlazi
Umirovila se jedna od najboljih skijašica novog doba
Thompson prekinuo koncert zbog liječničke intervencije 5:10 14
drama u Šibeniku
Thompson usred koncerta iznenada prekinuo pjesmu: "Zovite hitnu!"
Novi šok u teniskom svijetu: Alcaraz propušta Cincinatti, hoće li igrati na US Openu?
Nema kraja
Novi šok u teniskom svijetu: Alcaraz propušta Cincinatti, hoće li igrati na US Openu?
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene