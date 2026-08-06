Meta je objavila da je jedan od njezinih modela umjetne inteligencije tijekom testiranja kibernetičke sigurnosti iskoristio sigurnosni propust i neovlašteno pristupio sustavima druge kompanije, što je dodatno potaknulo zabrinutost zbog sve većih sigurnosnih rizika povezanih s naprednim AI sustavima.

Meta navodi da je do incidenta došlo zbog pogreške u postavljanju sustava za testiranje, za koju je bila odgovorna neovisna tvrtka Irregular, a zbog koje je model tijekom testiranja dobio pristup internetu.

Prema navodima Mete, model je potom iskoristio ranjivost u sustavu treće strane, slično ranije prijavljenim slučajevima u drugim tvrtkama.

Portal The Information, pozivajući se na izvore, objavio je da je riječ o modelu Muse Spark 1.1, za koji Meta tvrdi da je njezin najnapredniji model za programiranje i izvršavanje složenih zadataka.

Prema pisanju portala, model je prodro u sustave neimenovane kompanije i izmijenio dio njezine interne računalne infrastrukture.

Glasnogovornik Irregulara rekao je Reutersu da je riječ o istom propustu tijekom testiranja koji je prošlog tjedna prijavio Anthropic, a ne o bijegu iz zaštićenog okruženja ili sofisticiranom kibernetičkom napadu.

Slični sigurnosni problemi zabilježeni su i kod drugih kompanija koje razvijaju umjetnu inteligenciju, uključujući Anthropic i OpenAI, što je pojačalo zabrinutost da bi sve sposobniji modeli mogli predstavljati nove kibernetičke prijetnje ili olakšati izvođenje kibernetičkih napada.

OpenAI je nakon vlastitog sigurnosnog incidenta najavio objavu tehničkog izvješća, dok je skupina republikanskih državnih odvjetnika zatražila od kompanije da sačuva svu dokumentaciju povezanu s tim slučajem.

Bijela kuća početkom tjedna okupila je vodeće tvrtke za razvoj umjetne inteligencije kako bi razgovarali o novom okviru za testiranje kibernetičke sigurnosti naprednih AI modela.