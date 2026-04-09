Nijemci izdali upute za put u Hrvatsku, reagirao i HAC: "To nije točna informacija"

Njemački portal objavio je u srijedu tekst o novom načinu naplate cestarina na hrvatskim autocestama koji bi trebao smanjiti velike prometne gužve na naplatnim kućicama, posebno tijekom ljetne sezone.

Vijest InFrankena izazvala je veliku pozornost među Nijemcima, koji su među najbrojnijim gostima u našoj zemlji. Informaciju su prenijeli i brojni hrvatski mediji.

Vijest da će elektronička naplata cestarine započeti najesen ove godine izazvala je pomutnju i zbunila brojne građane.

"Do kraja ljetne sezone 2026. nestat će postojeće rampe, naplatne kućice i papirnate karte. Planiran je sustav slobodnog protoka koji će vam omogućiti vožnju bez zaustavljanja. Digitalna cestarina automatski će se bilježiti – putem prepoznavanja registarskih pločica ili naplatne kutije (uređaja u vozilu) – a zatim naplaćivati", napisali su, što su prenijeli i hrvatski mediji.

No, kako su nam potvrdili iz HAC-a, datum početka primjene novog načina naplate cestarine nije se mijenjao, što znači da je njemački medij objavio netočnu informaciju.

"To nije točna informacija. Planirano je da sustav bude operativan od 1. ožujka 2027. godine", rekli su za DNEVNIK.hr.

Novi sustav, s kojim naplatne kućice odlaze u povijest, predviđa slobodan protok vozila bez zaustavljanja zbog plaćanja cestarine, a omogućava prolazak bez zaustavljanja i pri brzinama do 130 km na sat.