Otkriveno gdje je pobjegao Vedran Pavlek! Više nije u Turskoj

Vedran Pavlek, neslužbeno doznaje Dnevnik Nove TV nalazi se u Kazahstanu. Tamo je otišao nakon boravka u Turskoj gdje mu je policija oduzela mobitel i računalo, ali ne i dokumente.

Sumnjiči ga se da je u gotovo 10 godina iz Hrvatskog skijaškog saveza izvukao oko 30 milijuna eura.

U jednom veleposlanstvu nedavno je tražio i prijenos vlasništva svojih nekretnina na druge osobe, ali nije u tome uspio jer mu je imovina blokirana.

"Vedran Pavlek je u bilo kojem trenutku mogao napustiti Tursku sve dok nije na snagu stupila međunarodna tjeralica jer bi po tome tada bio uhićen. Dakle, još nije bila raspisana međunarodna tjeralica i mogao je kao slobodan čovjek odšetati”, kaže odvjetnik Nino Ćosić.

"Ja ne mogu ulaziti u takve detalje s obzirom na činjenicu da su aktivnosti u tijeku i to na međunarodnoj razini upravo kako se ne bi ugrozile operativne aktivnosti", kaže ministar Davor Božinović.