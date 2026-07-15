Nevrijeme zahvatilo još jedan dio Hrvatske: Otkazan festival

Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je u srijedu navečer područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u Arenu pogledati film Vinka Brešana "Kako je počeo rat na mom otoku", pola sata prije projekcije obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena.

Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se formirao shelf cloud, karakterističan oblak povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava. Ovakvi oblaci često najavljuju naglu promjenu vremena, jače udare vjetra i pljuskove.

Tijekom večeri pulski vatrogasci su imali četiri intervencije zbog uklanjanja grana koje su pale na prometnice, dok se promet odvijao bez većih zastoja i poteškoća.

Prema podacima meteo portala Istramet glavnina pogoršanja vjerojatno stiže nešto nakon ponoći, kada će grmljavinski pljuskovi biti česta pojava, a moguće je i jače nevrijeme uz veliku grmljavinsku aktivnost. Pritom lokalno može biti jakog vjetra promjenjivog smjera.

Povodom toga, DHMZ je izdao žuti stupanj meteorološkog upozorenja koje se odnosi na mogućnost pojave grmljavinskih pljuskova, a posebno za more zapadne Istre ističu mogućnost pojave olujnog vjetra (udari do 100 km/h). Smirivanje vremena trebalo bi nastupiti već u četvrtak prijepodne.