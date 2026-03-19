Nestašica jednog goriva stvara probleme: "Stanje je neizdrživo, jednostavno ga nema"

Trenutno stanje s opskrbom plavim dizelom u Republici Hrvatskoj postalo je neodrživo te izravno ugrožava proljetnu sjetvu i poljoprivrednu proizvodnju u cjelini. Poljoprivrednici diljem zemlje suočeni su s ozbiljnim problemom – plavog dizela na benzinskim crpkama jednostavno nema, upozorava Hrvatska poljoprivredna komora u svom priopćenju.

Na ovaj problem reagirali su već 10.03.2026. godine kada je upućen dopis prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i Ministarstvu gospodarstva te se do danas Ministarstvo gospodarstva nije očitovalo, navode.

U trenutku kada su vremenski uvjeti ključni, a rokovi za sjetvu izuzetno kratki, nedostatak osnovnog energenta dovodi proizvođače u situaciju da ne mogu obaviti nužne agrotehničke zahvate. Time se ugrožava ne samo ovogodišnji urod, već i ukupna stabilnost domaće poljoprivrede i opskrbe hranom, ističu u priopćenju.

Dodatni problem predstavlja pravilo prema kojem je točenje plavog dizela dozvoljeno isključivo izravno u traktore. Takva praksa pokazuje se potpuno nepraktičnom na terenu. Traktori često imaju ograničen kapacitet spremnika, a značajan dio goriva potroši se već na putu od benzinske crpke do gospodarstva.

Postavlja se opravdano pitanje – zašto se poljoprivrednicima ne dopušta točenje u kanistere, što bi omogućilo racionalnije i učinkovitije korištenje goriva?

Nejasno je i postupanje benzinskih crpki koje ne nude adekvatna rješenja u ovim izvanrednim okolnostima, unatoč činjenici da je riječ o pitanju od strateškog značaja za državu.

Posebno zabrinjava izostanak reakcije nadležnih institucija, prije svega Ministarstva gospodarstva, koje do sada nije ponudilo konkretne mjere niti rješenja za prevladavanje ove situacije, upozoravaju.