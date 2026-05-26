Uhitili ruskog doušnika: 18-godišnjak im prijavljivao štetu nakon velikog napada

Protuobavještajna jedinica Službe sigurnosti Ukrajine (SSU) objavila je kako je uhvatila ruskog agenta koji je svom nadređenom izvještavao o posljedicama ruskog napada na Kijev u noći s 23. na 24. svibnja. U napadu je ubijeno dvoje ljudi, a ozlijeđeno oko gotovo 100.

SSU je izjavio da je osumnjičenik pritvoren dan nakon napada na glavni grad Ukrajine, dok je izviđao teren u blizini objekta Ministarstva obrane i prikupljao informacije o posljedicama ruskih napada.

"Istraga je utvrdila da je neprijateljski zadatak izvršio 18-godišnji stanovnik Kijeva koji je privukao pozornost ruskih tajnih službi dok je tražio 'laku zaradu' na Telegramu", objavili su, prenosi Ukrajinska Pravda.

"Nakon što je regrutiran, taj je agent otputovao u predgrađe Kijeva, gdje je na Google kartama označio transportne rute koje su se koristile za prijevoz ukrajinske vojne opreme. Ovo je bio probni zadatak, nakon kojeg mu je naloženo da dokumentira posljedice kombiniranog napada na Kijev i 'izvijesti' Ruse", dodali su.

Uhićen 18-godišnji špijun Foto: Prosecutor's Office

Glavni tužitelj Ruslan Kravčenko rekao da je osumnjičeni 18-godišnjak rođen u Čerkaskoj oblasti. Na mjestu događaja oduzet mu je telefon s obavještajnim izvješćima koja je pripremio, s detaljnim opisima posljedica napada.

"Pa, ​​nemojte se razočarati ako nešto pođe po zlu... Platit ću vam bez obzira je li tamo nešto bilo ili ne", napisao je koordinator osumnjičenika.

Nakon što je utvrđena šteta na susjednoj zgradi, dodao je: "Snimite i to. Ali prvo zgradu. Možda su pogriješili."

Mladiću je uručen nalog o sumnji za veleizdaju počinjenu za vrijeme ratnog stanja. Sud mu je odredio istražni zatvor bez prava na jamčevinu.

U noći s 23. na 24. svibnja ruske snage izvele su veliki kombinirani napad na Ukrajinu koristeći 90 projektila i 600 dronova različitih tipova, uključujući Orešnik.