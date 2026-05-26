Stižu nove glasine: Trump uoči 80. rođendana ide na treći pregled u 13 mjeseci

Bijela kuća ranije ovaj mjesec izvijestila je da će Trump obaviti "rutinske godišnje stomatološke i medicinske preglede u sklopu svoje redovite preventivne zdravstvene skrbi".
U listopadu je liječnik Sean Barbabella rekao da Trump ima srce i krvožilni sustav poput 65-godišnjaka, unatoč tomu što predsjednik ima 79 godina, nakon, kako je sam Trump kazao, "polugodišnjeg sistematskog pregleda".
Trump, najstariji američki predsjednik koji je dosad inauguriran, posljednji je put obavio godišnji sistematski pregled u travnju 2025. Američki predsjednici tradicionalno objavljuju informacije o svojem zdravlju, premda to nisu zakonski obvezni činiti.