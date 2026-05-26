Rekordan broj ljudi stekao državljanstvo jedne europske zemlje

Njemačka doživljava povijesni bum naturalizacija, naime, u 2025. godini putovnicu ove europske države dobilo je više ljudi nego ikad od uvođenja jedinstvene statistike 2000. godine.

Samo u 14 saveznih pokrajina, za koje stoje podaci na raspolaganju, najmanje 309.852 osoba steklo je protekle godine njemačko državljanstvo, čime je nadmašen dosadašnji rekord od 291.955 naturalizacija iz 2024. godine, pokazalo je istraživanju tjednika Welt am Sonntag.

Nadležna tijela nagli porast pripisuju dvama glavnim razlozima. S jedne strane su to migranti koji su u Njemačku stigli 2015. i 2016. godine. Oni su u posljednjih nekoliko godina ispunili potreban uvjet minimalnog boravka za stjecanje državljanstva. S druge strane, i dalje se osjeća učinak reforme državljanskog prava koju je provela prijašnja koalicijska vlada, a kojom su uvjeti za dobivanje njemačke putovnice znatno olakšani, piše Deutsche Welle.

Naturalizacija je tako sada moguća već nakon pet godina boravka, umjesto dosadašnjih osam, a dvojno državljanstvo načelno je prihvaćeno pod uvjetom da su ispunjeni ostali kriteriji, uključujući samostalno osiguranje egzistencije.

Najvažnija zemlja podrijetla u mnogim saveznim zemljama i dalje je Sirija, ali rastu i naturalizacije turskih i ruskih državljana. Iako neke gradske i regionalne uprave već sada bilježe pad broja zahtjeva, pripremaju se za novi naturalizacijski boom. Procjenjuje se da će sljedeći veliki val donijeti ukrajinske izbjeglice.

No, za razliku od izbjeglica iz 2015. i 2016., Ukrajinci imaju "znatne strukturne prednosti", izjavio je glasnogovornik okruga Aurich i pojasnio da zahvaljujući pristupu tržištu rada bez prepreka, mnoge Ukrajinke i Ukrajinci mogu znatno brže dokazati samostalno osiguranje egzistencije, a izostaju i dugotrajni postupci provjere razloga za stjecanje azila, ali i identiteta.