Nestašica jednog goriva stvara probleme, neke crpke ga ni ne žele prodavati: "Moram do njega putovati 15 kilometara"

Od ponoći su nas dočekale veće cijene dizela, benzina i plavog dizela. Plavi dizel je bio nedostupan od ranog jutra po cijeloj Hrvatskoj. To je velik problem poljoprivrednicima u vrijeme proljetnih radova.

Dario mora obaviti proljetnu sjetvu, ali nije mogao do plavog dizela. Uzalud je išao do benzinske postaje. Pitanje je ima li sada dovoljno plavog dizela za rad?

"Trenutno ne, uspio sam u Kutini natočiti 180 litara to je danas do navečer i gotovo”, rekao je Dario Abramović, poljoprivrednik.

Dario Abramović, poljoprivrednik Foto: DNEVNIK.hr

Ne daju dizel u kanistre ili bačve, samo ako dođe s traktorom.

"To je problem. Evo ja u polju ostanem bez goriva i onda moram otići do benzinske koja mi je udaljena 15 kilometara", nadodao je Abramović.

Dario kaže kako bi mu s obzirom na to da mu traktor ide 27 km trebalo sat ili dva vremena, ovisno o gužvi, kako bi to izveo.

I drugi poljoprivrednici se žale da po cijeloj Hrvatskoj nedostaje plavog dizela.

"Jer je marža mizerna ili mala ne žele privatne pumpe držati plavi dizel i javljaju iz dijelova Hrvatske da je na Ininim pumpama ograničenje u točenju”, rekao je Mladen Jakopović.

Mladen Jakopović, predsjednik Hrvatske Poljoprivredne komore Foto: DNEVNIK.hr

"Govori se da nema plavog dizela, govori se da nedostaje dizela, da, to su jedne informacije koje dolaze u medijima. Vidite rafinerija radi, brodovi s dizelom dolaze, tako da nema straha za gorivom. Ono što je činjenica u ovom trenutku kad imamo informacije s Bliskog istoka kad rastu cijene derivata da naravno potražnja bude veća. Ljudi se žele osigurati da dobiju što više proizvoda po povoljnijim uvjetima", rekao je Marin Zovko, INA.

Litra euro dizela je 1,55 po litri. Bez intervencije bila bi 1,72. Eurosuper je 1,50, a cijena plavog dizela trenutačno je 89 centi po litri, a bila bi 1,6 centi. Vlasnici manjih benzinskih postaja poručuju - na plavom dizelu oni gube, zato ga nema u prodaji.

"Član moje Udruge po novim pravilima bi morao prodavati za 71 cent maloprodajnu cijenu plus PDV to je 89, a istovremeno od jednog velikog dobavljača kupuje po 81 cent, znači kupuje po 81 prodaje po 71, znači većina članova malih distributera gubi po 9 i 10 centi po jednoj litri”, rekao je Boris Podobnik, udruga malih distributera goriva.

Ministar Vlajčić apelira na poljoprivrednike.

"Da ne nasrću na benzinske postaje da nabavljaju gorivo onim količinama koji im trebaju da se tok opskrbe omogući svima nema razloga za brigu, Vlada će i dalje pratiti stanje na tržištu", rekao je David Vlajčić, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Vlajčić je pisao ministru gospodarstva, traži žurnu reakciju. Koji je pak umirivao.

"Imamo još set niza mjera ako dođe do šokova da mi možemo reagirati, međutim drago mi je vidjeti da se stabiliziraju cijene nafte, ali cijena dizela na burzi i danas je nešto rasla”, rekao je Ante Šušnjar, ministar gospodarstva.

Zasad moraju riješiti i problem plavog dizela, dok vlasnici benzinskih crpki trpe gubitke, problem pada i na leđa poljoprivrednika.