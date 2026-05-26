Lavrov zaprijetio Kijevu i američkim diplomatima, stigao žestok odgovor iz Europe

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov održao je u ponedjeljak telefonski razgovor s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom tijekom kojeg je poručio da će Moskva pokrenuti napade na centre donošenja odluka u Kijevu te pozvao SAD da osigura evakuaciju svog diplomatskog osoblja, priopćilo je rusko Ministarstvo vanjskih poslova.

Razgovor je uslijedio nakon ranije objave ruskog ministarstva u kojoj se najavljuje novi val masovnih raketnih i dron napada dugog dometa na Kijev, uključujući vojne ciljeve i takozvane centre donošenja odluka, što Moskva predstavlja kao odgovor na ukrajinski udar u okupiranoj Luganskoj oblasti. Rusija tvrdi da je u napadu pogođen studentski dom, dok Ukrajina navodi da je meta bio ruski zapovjedni centar za bespilotne letjelice.

Prema ruskom priopćenju, Lavrov je upozorio na sustavne i dosljedne napade na Kijev te pritom skrenuo pozornost na preporuku diplomatskim misijama da evakuiraju osoblje iz ukrajinske prijestolnice. Bio je to prvi kontakt dvojice dužnosnika od 5. svibnja, kada su navodno razgovarali o mirovnim inicijativama pod pokroviteljstvom SAD-a, piše Kyiv Independent.

Europski čelnici i diplomati poručili su da neće napustiti Kijev unatoč upozorenjima iz Moskve, koja odbacuju kao pokušaj zastrašivanja i izolacije Ukrajine. Veleposlanica Europske unije u Ukrajini Katarina Mathernova poručila je da EU ne ide nikamo.

"Ostajemo u Kijevu. Ostajemo uz Ukrajinu", napisala je na društvenoj mreži X.

Američki State Department zasad nije objavio vlastito priopćenje o razgovoru, a nije poznato ni koja je strana inicirala poziv.

Osim prijetnji vezanih za Ukrajinu, rusko Ministarstvo vanjskih poslova navelo je da su Lavrov i Rubio razgovarali i o situaciji u Hormuškom tjesnacu te o Kubi.

Prijetnje dolaze samo dan nakon jednog od najvećih ruskih raketnih i dron napada na Kijev od početka rata, u kojem su poginule dvije osobe, a više od 80 ih je ozlijeđeno. Napadi su zabilježeni u gotovo svim dijelovima grada.

U priopćenju Moskve strani državljani, uključujući diplomate, pozvani su da napuste Kijev, dok su ukrajinski civili upozoreni da se drže podalje od, kako navodi Rusija, vojne i administrativne infrastrukture režima Zelenskog.

Ukrajinski dronovi tijekom noći 22. svibnja navodno su pogodili obrazovnu ustanovu u Starobilsku u Luganskoj oblasti, koju Rusija okupira od prvih tjedana invazije.

Moskva tvrdi da je u napadu poginula 21 osoba, uključujući djecu, dok je više desetaka ranjeno nakon udara na studentski dom i susjednu zgradu starobilskog pedagoškog fakulteta.

Kijev je iste tvrdnje odbacio kao dezinformacije, ističe da se Ukrajina strogo pridržava međunarodnog humanitarnog prava te da gađa isključivo vojnu infrastrukturu i objekte koji se koriste u vojne svrhe.

Ukrajinski Glavni stožer objavio je da je u području Starobilska pogođen zapovjedni objekt ruske elitne jedinice za bespilotne letjelice i škole Rubikon, koja djeluje iza linija bojišta u Ukrajini, no bez dodatnih detalja.

Retorika odmazde kao opravdanje

Predsjednik Volodimir Zelenski još je 15. svibnja upozorio da Rusija planira napade na takozvane centre donošenja odluka, uključujući zgradu Ureda predsjednika u središtu Kijeva.

Rusija često koristi retoriku odmazde kao opravdanje za velike napade na ukrajinske gradove i civilnu infrastrukturu, iako je upravo Moskva pokrenula invaziju na suverenu Ukrajinu.

Iako raspolaže kapacitetima za takve udare, Rusija se dosad uglavnom suzdržavala od napada na ključne državne institucije u Kijevu.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha poručio je prije razgovora Lavrova i Rubija da Ukrajina ne smije podleći ruskoj ucjeni te poziva Zapad na proporcionalan odgovor, uključujući nove pakete vojne pomoći i dodatne sankcije protiv Moskve.

"Putin mora shvatiti da vojnim sredstvima neće postići ništa. Umjesto toga, mora spasiti svoju zemlju, ako to još može", rekao je Sibiha aludirajući na učinak ukrajinskih napada dugog dometa na rusko gospodarstvo.