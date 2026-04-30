Jeste li ga vidjeli? Nestao dječak, policija moli za pomoć

Policija traga za dječakom Romeom Fischerom, rođenim 2012. godine. Nestanak je prijavljen prošle subote, a kao mjesto nestanka navedena je Rijeka.

Detalji nestanka nisu razjašnjeni, a prema podacima nacionalne evidencije nestalih osoba, dječak, hrvatskog državljanstva, ima smeđe-crne oči i kosu te mu je boravište u Rijeci.

Nestanak je prijavljen 25. travnja, otkad mu se gubi svaki trag. Slučaj vodi Policijska uprava primorsko-goranska.

Potraga je u tijeku, a policija moli da građane da, slučaju da imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći, obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu na broj 192.

Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.