Rođen 2012.
Jeste li ga vidjeli? Nestao dječak, policija moli za pomoć
Piše J. M.,
30. travnja 2026. @ 18:00
Nestanak je prijavljen 25. travnja na području Rijeke, a građani se s informacijama mogu javiti u najbližu policijsku postaju.
Policija traga za dječakom Romeom Fischerom, rođenim 2012. godine. Nestanak je prijavljen prošle subote, a kao mjesto nestanka navedena je Rijeka.
Detalji nestanka nisu razjašnjeni, a prema podacima nacionalne evidencije nestalih osoba, dječak, hrvatskog državljanstva, ima smeđe-crne oči i kosu te mu je boravište u Rijeci.
Nestanak je prijavljen 25. travnja, otkad mu se gubi svaki trag. Slučaj vodi Policijska uprava primorsko-goranska.
Potraga je u tijeku, a policija moli da građane da, slučaju da imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći, obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu na broj 192.
Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.