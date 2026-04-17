Nesreća u Zagorju: Dijete teško ozlijeđeno u padu s romobila, helikopterom prevezeno u Zagreb

Jedno je dijete teško ozlijeđeno u četvrtak popodne u Zajezdi nakon što je palo s električnog romobila na kolnik.

Prema podacima policije, dijete rođeno 2013. godine upravljalo je električnim romobilom bez zaštitne kacige, a na romobilu se kao putnik nalazilo još jedno dijete istog godišta.

Policija navodi da je do nesreće došlo zbog neprilagođene brzine, zbog čega je dijete koje je upravljalo romobilom izgubilo nadzor nad vozilom.

Oba djeteta pala su na kolnik, no dijete koje se vozilo kao putnik nije ozlijeđeno, dok je drugo, koje je upravljalo romobilom, zadobilo teške ozljede. Hitna helikopterska služba prevezla ga je u Klinički bolnički centar Zagreb, gdje je zadržano na daljnjem liječenju.

Apel policije

Iz Policijske uprave krapinsko-zagorske podsjećaju da električnim romobilom u prometu smiju upravljati samo osobe starije od 14 godina te da je zaštitna kaciga obvezna. Također, na romobilu je zabranjeno prevoziti drugu osobu.

Sudjelovanje u prometu dopušteno je samo romobilima koji nemaju sjedeće mjesto, čija snaga nije veća od 0,6 kilovata i koji ne mogu razviti brzinu veću od 25 kilometara na sat. Za romobile koji prelaze te vrijednosti u prometu je predviđena novčana kazna od 130 eura.

Vozači osobnih prijevoznih sredstava moraju se kretati biciklističkom stazom ili trakom, a ako one ne postoje, mogu voziti nogostupom i drugim površinama namijenjenima pješacima, ali uz poseban oprez. Na cestu smiju samo ondje gdje je ograničenje brzine do 50 kilometara na sat i ako je to dopušteno prometnim znakom.

Policija je uputila apel roditeljima da vode računa o sigurnosti djece, upoznaju ih s prometnim pravilima i osiguraju da koriste propisanu zaštitnu opremu.