Ljudi očajni zbog snažnih detonacija: "Ispalit će nam 100 mina pred vratima"

Svakodnevica stanara u Bokeljskoj ulici u Dubrovniku izgleda ovako - prvo sirene - pa detonacija.

"Kad ja čujem sirenu, ja sam gotov", žali se stanar Slaven Hamzić.

"Počeli su prije 10 dana, a još će trajati 10 dana... Tu će se ispaliti jedno 100 mina", rekao je predstavnik stanara Zdravko Kitin.

Gradilište iz noćne more Foto: DNEVNIK.hr

Stanari zgrade kažu da su se obratili svim institucijama jer život uz ovo gradilište gdje se radovi izvode miniranjem - je nemoguć. Boje se za sigurnost, a već su kažu primijetili brojna oštećenja na fasadi i u svojim domovima.

"Baš smo sinoć imali sastanak stanara tu, par stanara je prijavilo kad su se prozori nakrivili, vrata da se teže zatvaraju, jedan je završio u bolnici, drugome je došla hitna, moja žena je pošla mjesec dana van Dubrovnika", govori Kitin, a na pitanje što kažu institucije kaže da su rekle da je sve u redu i da sve dozvole imaju.

Tko je dopustio gradnju tri metra od mora, zašto građevinska inspekcija uporno ignorira pozive stanara i kakve još odgovore (ne) daju nadležne službe, pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Paule Klaić Saulačić.