Dijete teško stradalo u padu s električnog romobila: Roditeljima slijedi kazna

Nova primetna nesreća na električnom romobilu, u kojoj je teško stradalo dijete.

U srijedu oko 17:40 u Šibeniku u Ulici 8. dalmatinske udarne brigade, 13-godišnje dijete teže je ozlijeđeno u padu s električnog romobila.

Kako navodi policija u svom izvještaju, dijete je vozilo romobil po kolniku umjesto po nogostupu te je izlaskom iz lijevog nepreglednog zavoja izgubilo kontrolu nad romobilom i palo na kolnik.

U Općoj bolnici u Šibeniku djetetu su konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržano na daljnjem bolničkom liječenju.

Kako dijete mlađe od 14 godina ne odgovara za počinjeni prekršaj, zbog propusta dužnosti skrbi, za prekršaj iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama odgovarat će roditelj, navodi policija.

Iz policije su uputili upozorenje građanima o načinu sudjelovanja električnih romobila u prometu te o kaznama za počinjene prekršaje.

“Upozoravamo građane da je sudjelovanje u prometu dozvoljeno romobilima s motornim ili električnim pogonom bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm³ ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km/h. Romobilima koji imaju veću snagu motora od propisane i koji razvijaju brzinu veću do 25 km/h sudjelovanje u prometu nije dozvoljeno te je za navedeni prekršaj propisana novčana kazna u iznosu od 130 eura.

Apeliramo na roditelje da prilikom kupnje romobila provjere njegove specifikacije te da ne kupuju romobile koji ne mogu sudjelovati u prometu. Također podsjećamo da električnim romobilima ne smiju upravljati djeca, odnosno osobe mlađe od 14 godina.

Vozači romobila na glavi moraju nositi zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje te su dužni kretati se biciklističkom stazom, a u slučajevima kada biciklistička staza ne postoji, tada se trebaju kretati nogostupom, odnosno površinama namijenjenim za kretanje pješaka te zonama smirenog prometa.

Prilikom kretanja na nogostupu i pješačkim zonama, moraju voditi računa o sigurnosti pješaka, smanjiti brzinu kretanja prilikom nailaska na pješake te zvučnim znakom koji je obavezan uređaj na romobilu, prethodno upozoriti pješake na svoj nailazak.

Romobilom ne smije upravljati osoba koja u organizmu imaš više od 0.5 promila, koja je pod utjecajem droga ili pod utjecajem lijekova koji utječu na sposobnost vožnje.

Na električnom romobilu može se prevoziti samo osoba koja upravlja tim vozilom. Mora upravljati romobilom tako da se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi sudionici u prometu, a osobito ne smije skidati istodobno obje ruke s upravljača, pridržavati se za drugo vozilo, prevoziti, vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom ili ugrožavati druge sudionike u prometu.

Noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti vozači električnih romobila moraju biti označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom. Također mora noću i danju u uvjetima smanjenje vidljivosti na električnom romobilu biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani.

Također podsjećamo da vozač električnog romobila ne smije ostaviti romobil bez nadzora na prometnim površinama za kretanje vozila i pješaka, već samo na za to posebno uređenim i označenim mjestima.

Pozivamo sudionike u prometu da radi svoje sigurnosti i radi sigurnosti drugih poštuju prometne propise.